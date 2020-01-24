Мединский уходит, чтобы вернуться?

Обозреватель Sobesednik.ru — о том, почему за отставкой министра культуры Владимира Мединского видится его грядущее повышение.

Ольгу Любимову во главе одного из самых одиозных ведомств последних лет встречают с поголовно невероятным единодушием. Никого, кажется, даже не смутили ни фотография с провокационной футболкой, ни откровения в давно заброшенном «Живом журнале». То ли чем дальше в XXI век, тем толерантнее российское общество, что вряд ли. То ли это исключительно из принципа про горшок и печку и Россия настолько устала от прежнего министра, что рада любому новому человеку (это безотносительно родословной, заслуг и приятной внешности Любимовой) во главе.

В последние годы у Мединского, конечно, сложился плохой шлейф — от коррупционных скандалов в ведомстве до личных историй о семейном бизнесе и хоромах, от накипающего недовольства гражданского общества до открытых ссор с крупными культурными и политически тяжеловесными фигурами. Только действительно ли министра убирают? Или просто выводят из-под прямого удара?

Мединского принято считать человеком Путина, а тот, как известно, «своих» старается не бросать. И как именно один Владимир привел другого в министерское кресло, так пару лет назад волевым решением, как принято думать, продавил в правительство именно своего кандидата вместо медведевского протеже Тимаковой. С одной стороны, в этом контексте нисколько не удивляет то, что Мединский станет помощником Путина по культуре. С другой, если смотреть по сути, то отправленный было в отставку министр появится на таком посту, с которого будет ее, культуру, курировать. То есть заниматься тем же самым, только уже на более высоком уровне. А это значит, что Мединский сохранит формальный контроль над своим формально бывшим министерством, и, очевидно, продолжит «рулить» им из-за кулис.

Любопытно и то, что на место самого Мединского назначили не кого-то из его прежних замов — они, как считается, распределены по разным властным группировкам, а значит, могут неправомерно и невовремя перетянуть одеяло на себя и вмешаться в высочайший план действий. Главой ведомства стал лишь бывший директор департамента.

Хотя, если приглядеться, не то чтобы «лишь». Мединский часто хвалился успехами отечественного кино, сделав это по сути своей коронной фишкой. Значит, и заведовавшая кино Любимова — это если не его прямая кандидатура, то как минимум сильно аффилированная персона.

И тогда сложная на первый взгляд схема оказывается простым пазлом. За формальным понижением (был федеральным министром — станет как бы «всего лишь» помощником, пусть и президента) начинают видеться контуры излюбленной путинской кадровой карусели. Которая для помощника президента, может, и приостановится, но — с учетом амбиций Мединского в отношении вице-премьерского кресла — никак не заклинит. Про нынешнего первого вице-премьера Белоусова ведь тоже думали, что он уже сошел с дистанции…