Путин назначил экс-главу Минкульта Мединского помощником президента РФ

Президент РФ назначил не вошедших в новый кабмин Владимира Мединского, Максима Орешкина и Дмитрия Козака на новые посты. Соответствующие указы опубликованы на сайте Кремля.

Согласно размещенной в них информации, бывший министр культуры России Владимир Мединский и экс-глава Минэкономики Максим Орешкин теперь станут помощниками президента России Владимира Путина. Кроме того, бывший вице-премьер Дмитрий Козак занял должность заместителя руководителя администрации главы государства.

Президентские указы датированы 24 января и вступают в силу со дня подписания. При этом в них не говорится, за какие именно сферы будут отвечать новые помощники и замглавы администрации.

Напомним, что Владимир Мединский, Максим Орешкин и Дмитрий Козак не вошли в состав нового правительства при премьере Михаиле Мишустине.