Юрий Лоза раскритиковал Козловского и весь российский кинематограф

По мнению Юрия Лозы, Данила Козловский снимается в плохих фильмах.

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» составило топ-10 самых популярных российских актеров десятилетия. При составлении этого рейтинга принимались во внимание такие критерии, как количество главных ролей с 2010 года и участие в рекламных кампаниях. Лучшим оказался Данила Козловский, обошедший Александра Петрова, Милоша Биковича, Владимира Машкова, Ивана Урганта, Дмитрия Нагиева, Константина Хабенского, Федора Бондарчука, Петра Федорова и Сергея Светлакова.

Однако Юрий Лоза, который сейчас является не только музыкантом, но и критиком, считает, что к подобным рейтингам прислушиваться не стоит и поздравлять Козловского в данном случае абсолютно не с чем.

По мнению Юрия Лозы, артист должен славиться в первую очередь не количеством рекламных кампаний и главных ролей, а качеством своих работ.

– Вкусовые предпочтения у всех людей разные, и сложно судить, кто из актеров лучше, а кто хуже, – сказал 66-летний Юрий Эдуардович в интервью Sobesednik.ru. – Меня вообще перестали как-то задевать те фильмы, которые сейчас снимаются. Раньше, я помню, меня трогали такие фильмы, как «Полет над гнездом кукушки», «Пять вечеров». А актер ведь очень зависит от качества материала, от режиссера. У нас просто фильмов знаковых сейчас нет, чтобы определять лучшего и худшего актера.

Вот к примеру, Данила Козловский снялся в новой версии фильма «Экипаж». Но мне этот фильм не понравился, я люблю старый «Экипаж», – признается Лоза. – Поэтому что бы ни делал Козловский в новом «Экипаже», я могу к нему относиться лишь как к актеру, который сыграл в плохом фильме.

К тому же все рейтинги отличаются друг от друга. Например, одно издание может назвать Козловского лучшим актером, а другое – худшим. Я помню, как актеры получали звания «лучший» и «худший» в одном и том же году за одну и ту же работу. Это настолько местечково все!