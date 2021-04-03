Могла сесть в тюрьму и умереть при родах: все трагедии больной Заворотнюк

3 апреля актриса Анастасия Заворотнюк празднует свое 50-летие.

Самым желанным подарком в юбилей для Анастасии Заворотнюк, конечно же, было бы выздоровление от агрессивного вида рака – глиобластомы головного мозга. С этой болезнью артистка героически сражается уже более двух лет. Однако в жизни Заворотнюк были и другие драматические события. О них – в материале Sobesednik.ru.

Добилась успеха после 30 лет

Анастасия родилась в творческой семье. Мама Валентина Борисовна – Народная артистка РСФСР, работала в ТЮЗе. Отец Юрий Андреевич был режиссером на телевидении. Маленькая Настя с детства знала, кем станет, когда вырастет.

– Я не выговаривала еще слово «актриса», но очень хотела стать ею, – вспоминала Анастасия в одном из интервью.

После школы Заворотнюк пыталась поступить в ГИТИС, но экзамены провалила. Однако в Школе-студии МХАТ ее приняли с распростертыми объятиями. Сниматься в кино Анастасия начала уже в 20 лет. Первая роль была в фильме «Машенька» по мотивам произведения Набокова. Потом последовали и другие работы, но грандиозного успеха не было.

Больше десяти лет Заворотнюк была преимущественно театральной актрисой и практически неизвестной в медиа-пространстве. В 30 лет артистка хотела и вовсе оставить профессию и заняться чем-то другим. Но именно тогда получила работу в сериале «Моя прекрасная няня», которая и сделала ее знаменитой.

Фото: Global Look Press

– Когда меня утвердили на роль няни Вики, мне показалось, будто кто-то свыше схватил меня за руку и втолкнул в последний вагон уходящего поезда, – признавалась любимица публики.

Чуть не умерла при родах

На момент съемок в «Няне» Заворотнюк была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым и воспитывала двоих детей – дочь Анну и сына Майкла. По словам самого Дмитрия, роды дочери Анастасии дались очень тяжело.

– У нее узкий таз, она худенькая, здоровьем богатырским не отличалась, врачи скептически смотрели на Настю, – рассказывал Стрюков. – При первых родах она чуть не умерла. Врачи ее откачали.

Для супруга Анастасии ее успех в профессии стал большим испытанием. Как оказалось, он не был готов к тому, что жена часто стала отсутствовать дома. В семье начались проблемы.

Заворотнюк с дочерью Анной//фото: соцсети

К тому же на съемочной площадке Анастасия очень сблизилась со своим партнером по сериалу Сергеем Жигуновым. Между ними возникли чувства. Брак Заворотнюк и Стрюкова распался. Но и с Сергеем Анастасия семьи не построила. Пара распалась. Женское счастье звезда обрела в 37 лет, выйдя замуж за фигуриста Петра Чернышова.

Прогорела на неудачном бизнесе

Заворотонюк с молодости тянуло не только в творчество, но и в бизнес. Однако в этой области ее преследовали одни неудачи. Еще находясь в браке со Стрюковым, артистка чуть не оказалась за решеткой.

– Я дал Насте денег на собственный бизнес в Америке, и она занялась недвижимостью, – делился с прессой бизнесмен. – Сумела купить два дома: один в Лос-Анджелесе, другой – в Чикаго. Но потом ее арестовали за подделку документов. Я сделал все, чтобы спасти Настю. При помощи своих адвокатов вытащил ее, но ей указали на дверь, то есть выгнали из страны. Пришлось продать всю недвижимость.

Сергей Жигунов//aото: Global Look Press

Очередное фиаско Заворотнюк потерпела в 2009 году уже в браке с Петром Чернышовым. Супруги открыли каток в Крыму «Ялта ICE», но бизнес принес одни убытки и конфликты. Внезапное появление катка прямо в центре ялтинской набережной не только вызвало возмущение у местных жителей, но и мешало проведению ежегодного чемпионата мира по авторалли и к тому же наносило ущерб экологии города.

Закрыв каток, Анастасия вынуждена была заплатить 40 тысяч долларов штрафа, 100 тысяч долларов строителям и плюс ко всему взять на себя расходы по ремонту ялтинской набережной. Но и на этом финансовые неудачи артистки не закончились.

В 2012 году она взяла кредит в 500 тысяч долларов на приобретение участка в Подмосковье. Так как долг был в валюте, в 2014 году он вырос вдвое из-за резкого скачка курса.

После этого последовали долгие судебные тяжбы с банком. Подписать мировое соглашение удалось лишь недавно – когда актрису уже сразил рак.

Брат и отец умерли один за другим

Анастасия всегда с большой теплотой отзывалась о своем отце. Еще до переезда актрисы и всей ее семьи в подмосковный поселок Крекшино Юрия Андреевича сразила неизлечимая болезнь. Но какой именно это был недуг, артистка в интервью не говорила.

С мужем Петром Чернышовым//фото: Global Look Press

– Мне хотелось купить дом, чтоб мой папа успел сюда прийти, – говорила Заворотнюк в программе «Однажды» на НТВ. – Папа – это человек, который меня сделал. Он всегда был предельно честен со мной.

Юрий Андреевич умер в 2015 году, а уже через три года из-за перитонита ушел из жизни и старший брат Анастасии Святослав.

Глиабластому у Заворотнюк диагностировали через несколько месяцев после рождения ее третьего ребенка – дочери Милы. Поговаривают, что причиной заболевания могло стать ЭКО-оплодотворение. Долгое время родные артистки опровергали не только эту версию, но и в принципе болезнь актрисы.

Сейчас уже близкие не скрывают: актриса действительно больна. Петр Чернышев, мама и дети тщательно скрывают Анастасию от прессы и делают все, чтобы любимица публики все-таки победила свой страшный недуг.

По материалам: «Стархит», «УзнайВсе», «Однажды».