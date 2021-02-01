В России Насте лучше: врач объяснил, почему Заворотнюк не лечат за рубежом

За новостями о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк следит вся страна. Два года назад у звезды «Моей прекрасной няни» обнаружили глиобластому головного мозга. После операции в Германии артистка вернулась в Россию. Именно российские специалисты курируют процесс ее лечения. Как оказалось, неслучайно.

Не так давно в шоу-бизнесе прошла новость, что Заворотнюк стала чувствовать себя значительно лучше: она уже может выходить во двор своего дома в Крекшино и совершать прогулки. Главный врач сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Андрей Пылев заверил корреспондента Sobesednik.ru, что это произошло благодаря грамотному лечению.

– Основным методом лечения данного заболевания является хирургический этап, – говорит Андрей Пылев. – Если есть техническая возможность удалить опухоль, то это необходимо делать. После чего проводится лучевая терапия на фоне лекарственной терапии. Уже после – химиотерапия ещё несколькими циклами. Лечение данного заболевания, как в принципе и всех онкозаболеваний, жёстко регламентировано и понятно. Но все равно данная опухоль остаётся одной из самых агрессивных. Случается возникновение рецидивных опухолей, которые также удаляются.

Онколог понимает, почему Заворотнюк предпочитает лечиться в России. По его словам, в России качество лечения ничуть не хуже, чем за рубежом.

Доктор Андрей Пылев // фото: личный архив А.Пылева

– У нас есть блестящие доктора, – продолжает врач. – В России мы стараемся аккумулировать все самое лучшее, что накоплено в мире для лечения онкологических заболеваний. Судя по всему, родные Анастасии Заворотнюк об этом знают, поэтому лечат ее здесь. К тому же лечение за рубежом на порядок дороже, чем в России. Я достаточно уверенно могу сказать, что и в нашей стране пациенты получают лечение на должном уровне, не уступающем зарубежному.

Анастасию Заворотнюк часто упрекают в том, что она сама запустила свое здоровье. Мол, работала на износ, почти не спала. Но Пылев уверяет: предупредить болезнь Настя не могла.

– К сожалению, долгое время это заболевание может протекать бессимптомно, – продолжает Андрей Пылев. – Это все зависит от того, какие участки мозга поражены.

Специфических анализов по выявлению глиобластомы нет. Как правило, диагноз ставят на основании жалоб пациентов.

Если есть какая-то неврологическая симптоматика, нужно обращаться к неврологу. И уже после МРТ картина будет ясна. Данное заболевание само по себе редкое. Оно диагностируется у двух-трех человек на сто тысяч.