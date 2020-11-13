"Силы есть, но их немного": Заворотнюк собирается вернуться на ТВ

Sobesednik.ru узнал, когда Анастасия Заворотнюк может вновь появиться на экранах, чтобы рассказать последние новости о себе.

Какие последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк?

Новости о положительной динамике в состоянии Анастасии Заворотнюк всколыхнули светскую тусовку. Сейчас, после выписки из больницы, актриса находится вместе с семьей в своем подмосковном доме в элитном коттеджном поселке Крекшино. По словам друзей семьи, Заворотнюк изменилась внешне из-за перенесенных процедур, но уже чувствует себя гораздо лучше и сохраняет бодрость духа. Говорят, актриса мечтает вновь вернуться на экраны ТВ.

Когда же Заворотнюк расскажет правду о борьбе с раком и последние новости о своей новой жизни? В какой программе состоится триумфальное возвращение «прекрасной няни» на ТВ? Все подробности узнал Sobesednik.ru.

По нашей информации, вскоре актриса планирует появиться в нескольких ток-шоу. Однако клинический психолог Елена Перелыгина советует Заворотнюк повременить с возвращением к активной общественной и светской жизни.

– Насте Заворотнюк лучше пока оставаться дома, – считает Елена Перелыгина. – Таким образом она убережёт себя от психологической травмы.

Повышенное внимание, бесконечные расспросы о здоровье Насте пока ни к чему. Ослабленный болезнью организм может дать сбой.

Наши общие друзья все время интересуются состоянием любимой актрисы. Действительно, она потихоньку идёт на поправку. Поэтому все осторожно держат кулачки за ее здоровье.

Кому Заворотнюк даст первое интервью после болезни?

Как узнал Sobesednik.ru, Заворотнюк, как только ей позволит состояние здоровья, может дать большое интервью Андрею Малахову. Актриса и телеведущий много лет дружат. Анастасия полностью доверяет ведущему «Прямого эфира». Именно ему, вероятно, и откроет душу Заворотнюк. Ведь разговор наверняка будет нелегким для обоих и будет касаться весьма тонких материй... Не исключено, что интервью Малахова и Заворотнюк состоится не в обычной обстановке «Прямого эфира» с приглашенными экспертами, а пройдет либо в пустой студии в формате тет-а-тет, либо на нейтральной территории, либо дома у Анастасии.

– Я постоянно слышу, что Заворотнюк мечтает о новых съемках, о главных ролях, – продолжает Елена Перелыгина.

Но ей не стоит сейчас сразу бросаться в работу, можно истратить ещё некрепкие силы, ведь их у Насти не так много.

Да, болезнь отступает, но она не так проста, и нужно длительное время для реабилитации. Насте ни в коем случае нельзя торопиться. Чем дольше она будет заниматься своим восстановлением, тем надежнее будет результат. Своим клиентам я рекомендую именно такой подход.