"Жигунов обидел Заворотнюк": друг Гардемарина развеял миф о его благородстве

После недавнего интервью, которое Сергей Заграевский дал Sobesednik.ru, разразился скандал. В той беседе с нами художник рассказал о Сергее Жигунове. Двадцать лет художник и артист дружили, что называется, домами: у них были рядом дачи. Сергей вспоминает друга с огромной теплотой. И не ожидал, что после нашей публикации разразится такая буря.

Гардемарин заявил на своей странице в соцсети, что Заграевского близко знать не знает, а их дружба ограничивалась сухим «Здравствуйте». Академик российской академии художеств, заслуженный работник культуры России оторопел от таких заверений. И решил ответить Жигунову.

«Я ней гей. У меня шестеро детей!»

– Я глубоко шокирован, – признается Заграевский в новом интервью Sobesednik.ru. – Честно говоря, никогда в жизни не был так шокирован. Я огорчён не от того, что этот человек не считает, что у нас была дружба. Дружба – понятие относительное. В конце концов дружбы Д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса, когда «один за всех, и все за одного», конечно, у нас не было. Но мы были добрыми соседями и никогда не ругались. Мы периодически заходили друг к другу и общались на самые разные темы. Я считал это дружбой и продолжаю считать. Сергей так не считает, но это его право.

Я шокирован больше другим, – продолжает Сергей Заграевский. – Не знаю, откуда взялись эти слухи, не знаю, кто их распускает – о том, что я гей. Кому это надо? Ну, простите, у меня шестеро детей, в конце концов! Могу предъявить их свидетельства о рождении. Причем, прошу заметить, они появились на свет не от одной женщины. Если бы все геи были многодетными отцами, то не такая была бы проблема гомосексуализма, да и демографическая ситуация в нашей стране была бы на должном уровне. Это первое, что меня глубоко задело.

Второе – то, что все мои слова якобы являются ложью. Мне часто звонят и спрашивают про Жигунова. Я всегда за Сергея переживал – и когда мы были соседями, и уже когда он дачу продал. Потом у него начались финансовые проблемы, я тоже беспокоился и продолжаю за него переживать. Если посмотреть и послушать мои интервью, я никогда про него плохого слова не говорил – и вдруг я читаю, что все мои слова ложь!

Что в моих словах лживого? – искренне недоумевает Заграевский. – Сергей, неправда, что ты хороший человек? Или, может, я вру, что ты был моим соседом по даче? Или я лгу, что мы ездили в город и искали грейдер для уборки снега? Всё ложь! Огульно! Вот просто взять и отмахнуться от человека, с которым ты хорошо общался двадцать лет... Как так можно?! Что произошло? Я для себя не могу найти ответа. Это меня сейчас мучает больше всего. В конце концов, каждый может художника обидеть, но не до такой же степени.

«Человек отрёкся от своего прошлого»

Сергей Заграевский признается, что ему крайней неловко за поведение Жигунова.

– Получается, что человек отрёкся от своего прошлого раз и навсегда? – рассуждает художник. – Не было этой дачи, в которую он душу вкладывал? Не было этих пихт? Не было пруда на участке? Не было соседей, которые все к нему хорошо относились? Бульдога Венечки не было? Не было лошадей? Может быть, вообще этого периода в жизни Сергея не было? Я не имею права говорить, что Сергей плохой человек, так как я его слишком хорошо знал в те годы. Я могу сказать, что это плохой и некрасивый поступок хорошего человека, вызванный какими-то причинами. Полагаю, что у него снова проблемы на личном фронте.

Я уже рассказывал, что когда здесь появилась Анастасия Заворотнюк, он очень сильно изменился: расцвёл, воодушевился. После расставания с Настей у него улыбка пропала. Возможно, дело не в этом, а на него действуют судебные процедуры. На нервной почве он про меня так резко высказался. Может, его раздражает то факт, что кто-то вспоминает о его лучших временах. Может быть такое? Вполне. Но сказать, что Жигунов – плохой человек, не могу. Я не предаю своё прошлое. Жигунов – лучший из всех соседей, которые у меня были. А передо мной прошла огромная галерея людей, уж простите.

«Анастасия Заворотнюк знала себе цену»

Sobesednik.ru поинтересовался у Сергея Заграевского, может ли поступок Жигунова служить иллюстрацией общего отношения актера к людям.

– Скорее, да, чем нет, – ответил он. – Думаю, в свете публикаций, в которых Сергей открещивается не просто от дружбы, а от факта общения со мной, я начинаю понимать причину его проблем с женщинами. Теперь я допускаю, что виной расставания с Настей Заворотнюк могло быть неосторожное высказывание Жигунова. Вот так огульно обвинить человека во лжи, в гомосексуализме – как такое можно себе позволить? Это он так с мужчиной поступает, а с женщинами, надо полагать, тоже особо не деликатничает. Думаю, у него такая черта характера, а неровный характер мужчины женщин раздражает. Хоть он и считает меня геем, но у меня богатый опыт общения с женщинами, поэтому могу сказать, что взрывной норов мужчины — это причина для женщины посмотреть на своего любимого другими глазами.

Вот такое что-нибудь в отношениях с женщиной ляпнул – она и обиделась. Тем более такая самодостаточная, красивая, знающая себе цену, как Анастасия Заворотнюк. Скорее всего у Сергея что-то сорвалось с языка, о чём он наверняка жалеет до сих пор, – полагает Заграевский. – Это моё оценочное суждение. История с выпадами Жигунова в мой адрес теперь многое мне объясняет…