"Галкин еще пожалеет": Соседов назвал причину ухода Меньшовой с "Первого канала"

Телеведущая Юлия Меньшова отказалась вести программу «Сегодня вечером» с Максимом Галкиным.

Неожиданный уход Юлии Меньшовой с «Первого канала» активно обсуждают в шоу-бизнесе. Теледива призналась, что перестала быть соведущей Макисма Галкина из-за разногласий с редакторской службой. Мол, существовать в тех условиях, которые ей были предложены на «Первом», она больше не могла. Впрочем, музыкальный критик, частый гость звездных ток-шоу Сергей Соседов в это не верит.

– Просто так с «Первого канала» не уходят, – говорит Сергей. – Наверняка существует более серьезная причина. Юля – сильная ведущая, ничуть не уступающая Галкину. Как она вела «Наедине со всеми»: это была блестящая, тонкая, легкая, изящная работа. И с Галкиным она ничуть не тушевалась. Наоборот, она оттеняла его, в ее присутствии этот проект был дороже.

Юлия Меньшова и Игорь Гордин

В Юле присутствует легкость, светскость, чего нет у Галкина. Он великолепный анекдотчик, Макс остроумен до невероятности. Но в нем нет представительности. А в Юле она есть. Она дорогая ведущая!

Соседов считает, что рейтинги программы «Сегодня вечером» с уходом Юли могут упасть. Потому как часть аудитории смотрела именно на нее.

Сергей Соседов

– Я считаю, что уход Меньшовой – большая потеря для этой программы, – продолжает Соседов. – Думаю, и Макс это понимает: он будет еще долго жалеть об этом. Я очень надеюсь, что Юля нашла себе новое пристанище: не в пустоту же она ушла. А вот заменить ее на «Первом канале» будет некем.