Максим Галкин снимет очередную пародию на учителей в онлайне

Максим Галкин сообщил, что вскоре на его YouTube-канале появится второй выпуск ситкома «Дистанционка».

Юмористическое видео представляет собой пародию на онлайн-уроки, которые проходили в период пандемии. Оно стилизовано под программу Zoom. Галкин исполняет все роли: и учителя, и учеников девятого класса.

«По многочисленным просьбам на моём канале появится новая серия “Дистанционки”. Это продолжение. Будут новые герои-учителя», — заявил Галкин в интервью порталу NEWS.ru.

Первая серия этой комедийной пародии вышла в конце 2020 года.