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"Я бы так не смогла": Юлия Меньшова – откровенно о бурных ссорах родителей

Культура и ТВ
10:57, 12 октября 2020

"Я бы так не смогла": Юлия Меньшова – откровенно о бурных ссорах родителей
Юлия Меньшова // Фото: АГН "Москва"
Юлия Меньшова // Фото: АГН "Москва"

Телеведущая Юлия Меньшова стала гостьей шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». Героиням было что обсудить, потому что как родители Юлии Вера Алентова и Владимир Меньшов расходились на 4 года, а затем восстановили союз, так и сама героиня тоже на четыре года расставалась с мужем Игорем Гординым.

Начиная интервью, Юлия Меньшова сказала, что смотрела первые выпуски YT-проекта Агаты и хотела было посоветовать ей не делать этого. И тут вся аудитория YT замерла, потому что Муцениеце получает массу критики: Агату часто упрекают в том, что она плохой интервьюер, постоянно кривляется и перебивает собеседников. Но Юлия имела в виду другое – она переживала, что Агата на старте шоу сама переживала болезненный развод с Павлом Прилучным и, не имея энергии пережить свою проблему, раздавала эмоции на шоу.

Меньшова и Муцениеце обсудили работу с психологами, состояние детей, поплакали и посмеялись. Говоря о своих детских травмах, Меньшова призналась, что когда папа жил не с ними, было веселее, потому что у нее было два праздника: праздник «мама-бабушка» и отдельный праздник «папа». Были классные походы на рынок, совместное приготовление обеда, подарки. А когда отец вернулся, то папа и мама, хоть и признали, что не могут жить друг без друга, ругаться стали неистово.

– Это теперь мне понятно, что это завод таких отношений. И несмотря на то, что это все, конечно, некомфортно, по-другому они не могут. Я бы в таком режиме не смогла бы прожить ни дня, – заключила Юлия Меньшова.

При этом Юлия признает: расставание родителей и ее собственная четырехлетняя размолвка с мужем заставляют проводить параллели. Впрочем, официально Меньшова и Гордин не разводились, и это подтверждает, что пауза в их отношениях была лишь внутренней уловкой. В отличие от звездных родителей Меньшовой, Юлия и Игорь – очень спокойная и сдержанная пара. К тому же, что, по мнению Юлии, удивительно, они оказались очень хорошими родителями.

Теги: #Знаменитости #Прилучный #YouTube #Агата Муцениеце #новости звезд #Юлия Меньшова #Владимир Меньшов #Вера Алентова

Рубрика: Культура и ТВ

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