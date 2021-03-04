"Скачет по ток-шоу за деньги": Садальский жестко ответил Васильевой

Актриса Татьяна Васильева на днях стала гостьей программы Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи», и в числе прочих тем прошлась по своему бывшему другу Станиславу Садальскому, с которым долгое время выступала на сцене.

«На мой взгляд, Садальский предал профессию, – заявила Васильева. – Не должен артист заниматься бесконечными выходами в эфир и разговорами с целым миром. Я не понимаю, кто он сейчас. Если бы он свои прямые эфиры хоть чуть-чуть посвящал профессии... но ведь там в основном сплетни для зрителей невысокого уровня».

Ответ Садальского не заставил себя много ждать. Через некоторое время он опубликовал ироничный пост в Instagram.

«Хочу заступиться за Таню Васильеву перед своими подписчиками, которых она в недавнем интервью обозвала «зрителями низкого уровня». Она считает, я в своих прямых эфирах обсуждаю с вами только сплетни и вообще не говорю о профессии.

А ведь недавно Садальский с Васильевой дружили и даже сидели за одним столом...

Не обижайтесь на Танечку, она ничего не понимает ни в инстаграме, ни в ютубе, поскольку интернетом пользоваться не умеет. Мобильный телефон у нее существует только для того, чтобы периодически ронять его в унитаз, а все соцстраницы, которые у нее есть, конечно, ведет не она сама, а ее безработные родственники. И блокирует вас не она, а ее талантливые дети.

Что касается прямых эфиров, то здесь Таня меня переплюнула давно.

Просто я выхожу к вам бесплатно, а она за деньги – перескакивая с телешоу на телешоу и перемывая кости коллегам.

Она говорит, что не понимает, кто я сейчас. Ну, здесь я помочь ничем не могу. Надеюсь, это не деменция. Я, к счастью, еще помню, кто она, и продолжаю ее любить как актрису», – написал актер.

Сергей Бегишев.