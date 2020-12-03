Яшин резко ответил Васильевой, назвавшей Навального Иудой

Политик Илья Яшин и актриса Татьяна Васильева поругались в Сети из-за антироссийских санкций, которых потребовал Навальный.

Скандал между Яшиным и Васильевой разгорелся после того, как актриса обрушилась с критикой на Алексея Навального, который недавно попросил Европарламент ввести новые санкции против России, и назвала основателя ФБК Иудой.

По мнению Татьяны Васильевой, своими требованиями Алексей Навальный может наказать не непосредственных высокопоставленных оппонентов, а простых россиян.

– Да, он просит ударить по олигархам. Но ведь и дураку ясно, что в конечном счете за эти санкции расплачиваться придётся простым людям – работникам этих заводов и предприятий (которые, возможно, попадут под новые санкции. – Прим. Sobesednik.ru), – написала Васильева в Instagram.

Действия Навального актриса назвала «откровенным предательством своего народа».

– И так страна опутана этими санкциями, доллар скачет, как температура при короновирусе, нет, ему мало. Ну, разве не Иуда? – спросила своих подписчиков Татьяна Васильева.

фото: Instagram

Согласились с артисткой далеко не все. Один из самых яростных комментариев под обвинительным постом Васильевой оставил политик Илья Яшин.

– Господи, не позорьтесь. Столько пафоса в ваших словах, а по факту – защищаете коррупционеров, которые безнаказанно воруют здесь, но тратить предпочитают в уютной Европе, – заявил Яшин. – Бить по этим олигархам, портить им жизнь, в том числе санкциями – это и есть защита народных интересов. Надеюсь, вы просто не разобрались и потому написали этот постыдный пост.