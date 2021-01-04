"Это чудовищно!" Покойную Легкоступову с Фирсовым оживили на СТС (фото)

В новогоднюю ночь умершая звезда смеялась на телеэкране в праздничном выпуске шоу «Уральские пельмени».

В деле трагической смерти Валентины Легкоступовой до сих пор не поставлена точка. Дочь певицы Анетта в наступающем году надеется выяснить, из-за чего и при каких обстоятельствах умерла ее знаменитая мама. Между тем на канале СТС, похоже, решили не ждать окончания расследования, «оживив» Легкоступову в новогоднем эфире.

Вечером 31 декабря СТС транслировал концерт «Уральских пельменей». Наблюдавшие за выступлением юмористов не могли скрыть своего удивления.

Среди зрителей в зале все увидели живую Валентину Легкоступову вместе с Юрием Фирсовым, за которого в момент съемки она еще не успела выйти замуж!

Певица рядом с яхтсменом буквально светилась от счастья и без конца смеялась над шутками юмористов. То ли случайно, то ли специально, но СТС показывали Легкоступову регулярно: кажется, чаще самих «Уральских пельменей»!

Умершая летом 2020 года Легкоступова 31 декабря была на СТС, как живая//фото: скриншот YouTube

«Это чудовищно: телевизионщики делают рейтинги на покойниках! – возмущаются фанаты Легкоступовой. – Когда Валя была жива, СТС не особо активно приглашал ее в свои программы. Фактически у них ее никогда не было. А в Новый год показали! Наверное, специально поставили Валю ради рейтингов, видя, какой интерес вызывают программы о ней на других каналах».

Пока на СТС не дали официальных комментариев по поводу «оживления» умершей Легкоступовой. Не исключено, что они последовали примеру «Первого канала», который в новогоднюю ночь активно показывал выступления покойных звезд: Иосифа Кобзона, Жанны Фриске, Юлии Началовой и других.