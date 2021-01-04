Екатерина Шульман прокомментировала результаты выборов президента среди "Смешариков"

Политолог Екатерина Шульман проанализировала результаты опроса в сообществе соцсети «ВКонтакте» на Facebook. В мае минувшего года подписчикам предложили выбрать президента страны из героев мультсериала «Смешарики».

Результаты оказались следующими:

Екатерина Шульман отметила, что результаты опроса не репрезентативны, но от этого не менее интересны.

«Посмотрите, как остра конкуренция Кар-карыча и Лосяша - а вы говорите, Трамп и Байден. Видно, что избиратель предпочитает зрелых, но интеллигентных лидеров - хотя я бы сказала, что Кар-карыч позёр и любит приврать, но это, впрочем, нарциссические качества, присущие публичному политику», — пишет политолог на своей странице.

По мнению Екатерины Шульман, не популярны среди респондентов «традиционные ценности и твердая лопата», за которыми стоит Копатыч. Не в почете и революционные интенции, судя по процентам Кроша.

Политолог отметила, что в выборке миллениалов и зумеров лидером оказался Ёжик: «Представитель той же парадигмы "знаний и умений", что и Лосяш», — комментирует эксперт.

Завершает анализ Екатерина Шульман замечанием, что «смешарики – интеллигентная публика» и среди кандидатов нет тех, кого можно было бы отнести к силовикам и военным. С натяжкой за такого можно принять Пина, как принадлежного к Военно-промышленному комплексу.

В комментариях к записи политолога упрекнули, что она не упомянула в заметке единственную женщину из тройки лидеров — Совунью. А та набрала целых 48% голосов.

Екатерина Шульман давно кроме политических, социальных событий и явлений комментирует детскую литературу и мультфильмы, особенно часто вспоминая именно о «Смешариках».

В одном из блогов она отметила географическую особенность детского сериала: «Они живут на море. У них там есть пляж и побережье. Одновременно вокруг них существует русская природа с желтеющими листьями, грибами, с лесами сосновыми и лиственными. Кроме того, там же имеются и горы, и пустыня, в которой растут кактусы. В одной из серий они попадают в город Омск. Это такая композитная Россия. Наверное, состоящая из всех ее климатических возможностей».

В другой публикации от 3 января Екатерина Шульман порекомендовала зрителям последний сезон «Смешариков» за исключение двух серий «про эмигранта и про говорящих кукол». Также она упрекнула сценариста Алексея Лебедева за женоненавистнические нотки в сериале: «Образ Нюши от этого страдает, редуцируясь до карикатурной фемины из глянцевого журнала. Где её трудолюбие, заботливость и базовый здравый смысл? Где, наконец, Нюша-феминистка из серии про мансипаму?»

«Смешарики» существуют на российском телевидении с 2004 года и добились успехов за рубежом. В 2008 году 99 серий было переведено и адаптировано для телевидения США. В местном варианте персонажей назвали «GoGoRiki». Всего российский анимационный проект переведен на 15 языков мира и выходит в 60 странах. В 2019 году между китайскими и российскими мультипликаторами заключен договор о создании мультфильма «Панда и смешарики».