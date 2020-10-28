Лишь к информированию о переписи населения привлекут "Смешариков" и почти 1 млрд

Росстат заказал спецсерию «Смешариков» под названием «Перепись — дело коллективное», которая расскажет о переписи населения, запланированной на 2021 год. По данным РБК, за 13-минутную серию ведомство заплатит 7,8 миллиона рублей.

«Тема переписи населения органично впишется во вселенную Смешариков. Ей посвящен отдельный эпизод хронометражом 13 минут, при этом благодаря талантливым сценаристам и художникам все смотрится очень живо и интересно, практически на одном дыхании», — объясняют в ведомстве.

При этом на само формирование общественного мнения через информирование посредством различных форм (подкасты, онлайн-игры, онлайн-викторины, чат-бот, общение с прессой, реклама в соцсетях и СМИ) планируется потратить 915 миллионов рублей. Положительное впечатление нужно будет формировать не только к переписи, но также и к самому Росстату. В качестве подрядчика издание называет компанию КРОС.

По прошлогодним данным, Всероссийская перепись населения обойдется бюджету в 33 миллиарда рублей.