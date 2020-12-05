Быков, Акунин и Шульман написали тексты про дом в поддержку бездомных

24 известные персоны стали авторами благотворительного литературного проекта — сборника рассказов и публицистики про дом и все, что с ним связано. Организатором инициативы выступила НКО помощи бездомным гражданам «Ночлежка».

В списке имен участников проекта — Борис Акунин, Дмитрий Быков, Линор Горалик, Лев Рубинштейн, Людмила Петрушевская, Галина Юзефович, Леонид Парфенов, Вера Полозкова, Людмила Улицкая, Дина Рубина и даже политолог Екатерина Шульман.

Стоит отметить, что никто из авторов не готовил тексты на гонорарной основе. Деньги на издание книги собрали на краудфандинговой площадке, а все средства от ее продажи пойдут на помощь бездомным людям.

«Это просто очень хорошие и очень разные рассказы. Где-то речь идет о наследстве, где-то о домашнем аресте, а где-то о детских фантазиях», — анонсируется книга на сайте издательства.

Также команда, работавшая над проектом, отмечает, что ни в одном из текстов не встречается слово «самоизоляция».