Мундеп пожаловалась президенту на иностранное финансирование "Ночлежки"

Муниципальный депутат московского района Беговой Зоя Андрианова обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину. Она просит обратить внимание на тот факт, что благотворительная организация помощи бездомным «Ночлежка» получает финансирование из консульства Нидерландов, диаконии Гамбурга и Фонда имени Генриха Белля.

При этом «Ночлежка» инициирует создание избирательных участков для людей, не имеющих регистрации и делает политические заключения в отчетах перед зарубежными грантодателями, пишет Андрианова. В связи с этим она просит проверить фонд на соответствие статусу иностранного агента.

Также в письме мундеп просит не допустить открытие приюта «Ночлежки» в районе Беговой. Против расположения этого учреждения за неделю было собрано более полутора тысяч подписей местных жителей.

«В район, находящийся в 5 км от Кремля, будут стекаться бездомные со всех концов города, страдающие алкоголизмом и другими зависимостями, а также страдающие инфекционными и паразитарными болезнями», — пишет депутат в своем обращении, копия которого опубликована в районном сообществе в соцсети Facebook.

По словам Андриановой, расположение приюта вблизи жилых районов приведет к тому, что бездомные будут нарушать санитарные условия проживания других граждан, ночевать в подъездах и чердаках, если их не допустят к ночлегу в состоянии алкогольного опьянения.

«Ни тараканов, ни штор, ни белья». Одна ночь из жизни московской ночлежки

Корреспондент «Собеседника» вжился в образ бездомного и отправился в столичную ночлежку

Глава организации Григорий Свердлин в комментарии порталу «Такие дела» заявил, что их фонд никогда не занимался политикой и не скрывал факта получения финансирования из-за рубежа. Ранее «Ночлежку» неоднократно проверяли на соответствие законодательству РФ.