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"Без Колтового уже не то": отзывы зрителей о "ДНК" с Анной Казючиц

Культура и ТВ
21:05, 15 декабря 2020

"Без Колтового уже не то": отзывы зрителей о "ДНК" с Анной Казючиц
Анна Казючиц // фото в статье: личный архив
Анна Казючиц // фото в статье: личный архив

Мнение зрителей о новой ведущей шоу «ДНК» Анне Казючиц, заменившей погибшего Александра Колтового, узнал Sobesednik.ru.

14 декабря состоялся первый эфир программы «ДНК» на НТВ с новой ведущей Анной Казючиц. Актриса заменила в проекте трагически погибшего в авиакатастрофе Александра Колтового. Казючиц призналась в интервью Sobesednik.ru, что приглашение стать ведущей было для нее неожиданным. Актриса была, как во сне, в первые дни съемок. И это заметили зрители: многие подчеркнули, что Анна чувствует себя в кадре немного не в своей тарелке.

Впрочем, на впечатления от программы это никак не повлияло – красота и харизма артистки сделали свое дело.

В первом же эфире Анне досталась непростая тема, а простых в этом шоу в принципе и не бывает. Ведущая разбиралась в истории многодетной матери, которая отказалась в роддоме от своего ребенка. Зрители отметили: несмотря на то, что Казючиц волнуется, ей удалось погрузиться в запутанные перипетии судьбы героини.

– Аня очень хорошо выглядит, и образ ей подобрали хороший, – написала одна из интернет-пользовательниц под видео первого эфира. – Волнуется конечно, но ничего страшного, опыт придет со временем, не судите строго.

– У ведущей должны быть нервы, как стальные канаты, чтобы такие передачи вести. Надеюсь, справится, – написала другая зрительница.

В целом никто не оставил под видео первой программы «ДНК» с Анной Казючиц в качестве ведущей ни одного негативного отзыва. Но все же зрители не могли не отметить, что Колтового в проекте очень не хватает.

– Как же печально осознавать, что мы больше не увидим Александра, – посетовала одна из зрительниц.

– Без Александра как-то не так, – согласился с ней другой интернет-комментатор.

Теги: #Знаменитости #НТВ #новости звезд #Колтовой

Рубрика: Культура и ТВ

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