Нон-фикшн составил 37% от общего объема проданных электронных книг в 2020-м

Названы электронные и аудиокниги, которые пользовались наибольшей популярностью у россиян в уходящем году.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на рейтинг «ЛитРес», лидером продаж по итогам этого года стала книга независимого автора Владислава Гайдукевича «Расширить сознание легально», которую приобрели более 40 тысяч раз.

В десятку вошли аудиокнига «Подсознание может всё!» Джона Кехо, детектив Александры Марининой «Безупречная репутация», «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина, «Пять языков любви» американского писателя Гэри Чепмена, «Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку» Анастасии Залоги, детектив «Внутри убийцы» Майка Омера, «1984» Джорджа Оруэлла, а также аудиокнига «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ной Харрари и «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка» психолога Людмилы Петрановской.

В рамках проекта «ЛитРес: Библиотека», который помогает публичным библиотекам выдавать электронные и аудиокниги, посетители чаще всего оформляли книгу «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной.

«Интересно, что в топе продаж в целом лидирует нон-фикшн литература, однако от общего количества проданных книг она составляет только 37%, как и в 2019 году», – отметили в пресс-службе сервиса.