"Дозоры" Бекмамбетова названы худшей экранизацией книги, "Гарри Поттер" – лучшей

Россияне считают, что «Ночной дозор» и «Дневной дозор», снятые режиссером Тимуром Бекмамбетовым по книгам Сергея Лукьяненко, — это худшая экранизация книги за все времена кинематографа, он обошел даже провалившуюся «Темную башню», снятую по одноименному роману Стивена Кинга, следует из совместного исследования Okko и «ЛитРес», результаты которого есть в распоряжении Sobesednik.ru.

На третье место антирейтинга экранизаций литературных произведений респонденты поместили «Хоббита» от Питера Джексона, который не смог сравниться с трилогией «Властелин колец», ставшей второй из самых удачных фильмов, снятых по книге. Первое место в этом списке заняла серия фильмов о «Гарри Поттере» по романам Джоан Роулинг.

Третьим среди лучших фильмов по книге названа «Зеленая Миля» с Томом Хэнксом, а за ним идет британский мини-сериал 1995 года «Гордость и предубеждение». Единственным отечественным фильмом, снятым по книге, который вошел в десятку лучших экранизаций, стала картина «Война и мир» Сергея Бондарчука, расположившаяся на девятой строчке рейтинга. Респонденты в 56% случаев уверены, что иностранные режиссеры не могут достаточно хорошо снять фильм по классическому произведению русской литературы.

Лучшие и худшие экранизации книг // Sobesednik.ru по данным опроса Okko

Также в результате исследования выяснилось, что 63% россиян предпочитают сперва ознакомиться с книгой и только после этого смотреть киноленту, однако в половине случаев (49%) люди узнают, что фильм снят по книге лишь после его просмотра. При этом подавляющее большинство (87,5%) опрошенных прочитают книгу, по которой снят понравившийся им фильм, и, наоборот, посмотрят фильм по хорошей книге.