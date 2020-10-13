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10 октября, суббота

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Ярмольник в "кино не для всех" и "неунывающий" Кончаловский: итоги ММКФ на Sobesednik.ru

Культура и ТВ
03:01, 13 октября 2020
«Собеседник» №39-2020

Ярмольник в "кино не для всех" и "неунывающий" Кончаловский: итоги ММКФ на Sobesednik.ru
Победители конкурсных программ ММКФ-2020 // фото в статье: пресс-служба Московского кинофестиваля, Андрей Струнин, кадры из фильмов
Победители конкурсных программ ММКФ-2020 // фото в статье: пресс-служба Московского кинофестиваля, Андрей Струнин, кадры из фильмов

В последние годы ММКФ понемногу терял уровень международного по причине политической изоляции России от Запада. В этом году казалось, что из-за карантина и второй волны коронавируса форум пройдет вообще на честном слове и на одном крыле. Но фестиваль оказался неожиданно интересным. Подведем итоги.

Снова споры о блокаде

Присуждение Гран-при основного конкурса российскому фильму «Блокадный дневник» вызвало споры. Драма Андрея Зайцева о первой зиме ленинградской блокады производит большое впечатление, но в этом заслуга не столько фильма, сколько положенных в его основу дневников Ольги Берггольц и других воспоминаний блокадников, в том числе Даниила Гранина. В том, что «Блокадный дневник» получил приз зрительских симпатий, ничего удивительного нет, но, по мнению некоторых кинокритиков, до Гран-при работа съемочной группы явно недотягивает. Можно сказать, что жюри вручило приз героям ленты – тем самым блокадникам, пережившим страшное время. Произнося «тронную речь», председатель жюри Тимур Бекмамбетов фактически это подтвердил.

«Блокадный дневник»

Трудно быть Ярмольником

Тусоваться в фойе кинотеатра «Октябрь» – главной фестивальной площадки ММКФ – не дозволялось. Но гости приезжали почти каждый день. То Леонид Агутин с Анжеликой Варум прибудут к премьере фильма о выступлении Агутина на Кафедральной площади Гаваны. То Светлана Ходченкова и Софья Эрнст пожалуют, чтобы представить фильм закрытия фестиваля «На острие».

Главный тренд года – съемки известных российских актеров в европейских фильмах в главных ролях. На показе ленты латвийского (и советского) кинорежиссера Евгения Пашкевича «Что знает тихая Герда?» с Леонидом Ярмольником собралась небольшая аудитория, а к финалу, когда Леонид Исаакович обещал ответить на вопросы, остались десятка два зрителей, сильно озадаченных увиденным. Но каких! Дмитрий Быков, кинокритик Виктор Матизен...

– Всю жизнь я играл или ненормальных, или преступников, – вспоминал актер свою фильмографию перед показом. – Но во второй половине жизни мое лицо стало годящимся к рубрике «Кино не для всех». Надеюсь, что вы получите сегодня удовольствие.

После финальных титров, оценив число получивших удовольствие, Ярмольник выдержал театральную паузу и робко поблагодарил их «за интерес к моей зарубежной работе». Одним из первых прозвучал вопрос «О чем кино?»

– Удивительно слышать такие вопросы в зале, где собрались утонченные ценители! – язвительным тоном подал реплику из зала хохочущий Дима Быков.

Я поймал Ярмольника на выходе из кинотеатра «Октябрь», убедился, что актер не расстроен, и поинтересовался, чем так стало манить наших звезд маленькое европейское кино.

– Я среагировал на режиссера. Евгений Пашкевич снимал «Дни человека» по Битову, «Гольф-стрим под айсбергом»... «Кино для всех» я тоже люблю, у меня за плечами много картин, но две самые удивительные – германовская «Трудно быть богом» и вот Жени Пашкевича.

Леонид Ярмольник предпочитает кино "не для всех"

Раппопорт и Полунин: русский секс для Европы

Помимо Ярмольника, в Европе круто засветились Ксения Раппопорт и Сергей Полунин.

Ксения сыграла главную женскую роль в чешском фильме с интригующим названием «Пражская оргия» по новелле известного писателя Филипа Рота. Речь о событиях в Чехословакии после вторжения туда советских войск в 1968 году. По сюжету американский писатель интересуется «оппозиционной» чешской литературой и прилетает в Прагу, где сталкивается не только с атмосферой страха и политического сыска, но и с довольно фривольной жизнью местного подпольного сообщества. Героиня Ксении Раппопорт пытается соблазнить гостя из США, но ему она нужна совсем для другого...

«Пражская оргия»

– Ксению я знаю с 2003 года, когда меня как режиссера и сценариста пригласила продюсер Мира Тодоровская снимать фильм о Надежде Аллилуевой, – рассказала «Собеседнику» режиссер «Пражской оргии» Ирена Павласкова. – К сожалению, нам удалось поработать с ней только один съемочный день, потому что из-за финансовых проблем продюсер через неделю прекратила производство фильма.

Чешская героиня Ксении – женщина, скажем так, очень фривольных нравов. Но и в этом ее поведении просматривается протест против советского диктата. Политики на экране больше, чем секса, который тоже является чем-то вроде формы протеста. Режиссер мне сказала, что сегодня старшее поколение чехов по-прежнему вспоминает русские танки без всякого понимания:

– Погибло много молодых людей, вышедших на улицы, полмиллиона людей выбросили с работы за несогласие со вступлением «братских войск», включая моего отца. Конечно, наша семья очень переживала подавление Пражской весны, и я многое как ребенок помню.

Ксения Раппопорт избежала обнаженки в кадре, а вот танцовщик Сергей Полунин (тот самый, с татушкой Путина на груди) во франкоязычном фильме «Обыкновенная страсть» снялся... ну, скажем так, почти в порно. Откровенные сексуальные сцены занимают процентов 30 фильма. По сюжету Полунин – женатый сотрудник российского посольства, который заводит роман с молодой разведенкой, теряющей от него голову. А когда, не предупредив, уезжает в Москву, та начинает учить русские фразы и прилетает в Москву для того, чтобы «просто дышать с ним одним воздухом».

Помимо прочего, зритель может сполна рассмотреть все татуировки Полунина, среди которых... отсутствует занимающий центральное место на груди портрет Путина.

Еще летом артист разместил в соцсетях свое фото без Путина. Все были уверены, что Полунин навсегда свел лик президента. Я тогда встретил его в Витебске на «Славянском базаре» и спросил об этом. Сергей признался: «Если меня кто-то что-то просит замазать, то я уважаю решение той страны, в которой нахожусь». Очевидно, так было и во время съемок «Обыкновенной страсти». Получается, страсть к Путину все-таки не такая большая, как страсть к карьере и пиару. Правда, Полунин тогда оговорился, что сводить Владимира Владимировича навсегда не планирует: «Если я и буду татуировки сбивать или снимать, татуировка с Путиным будет одна из последних, которая уйдет».

Сарик и Андрон

Дмитрий Нагиев появился в Доме кино в рамках российской премьеры очередной комедии Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка». Андреасян снимает совсем не фестивальное кино, но его комедии со временем стали чуть более удобоваримыми для интеллектуальной публики.

«Гудбай, Америка»

Интрига была скорее в том, что премьеру пришлось проводить на фоне обострения карабахского конфликта, а фестиваль начался со скандала в связи со снятием фильма про Карабах с конкурса документального кино. У Сарика весь менедж-мент армянский. Перед показом он выступил с правильной пацифистской речью, правда, в кулуарах, давая интервью для армянской аудитории, проскочила фраза: «Мы все за мир, и если для этого нужно воевать, то мы все на это готовы».

Андреасян признался «Собеседнику», что никакого антагонизма к Америке не испытывает, а сам фильм – о тоске по родине. Ленту «тащат» два титана российского комедийного цеха – Юрий Стоянов и Дмитрий Нагиев.

Сарик Андреасян и Дмитрий Нагиев

Наконец, на фестивале довелось пообщаться с Андреем Кончаловским. Если в Венеции он показал «Дорогих товарищей», то Москве отдал новый документальный фильм «Человек неунывающий», тоже очень сильный. Россиянам из самой что ни на есть глубинки задавали философские вопросы вроде «Что такое свобода?» и «В чем смысл жизни?» Ответы дают ментальный пейзаж современной России.

Кончаловский изучил провинциалов

Кончаловский был, как всегда, на своей волне, признавался, что не видит разницы между документальным и игровым кино. А когда я спросил про то, отвечал ли режиссер сам себе на эти вопросы или просто хотел послушать Россию, признался:

– Конечно, прежде всего нужно ответить себе. Да, мы не знали, каким будет ответ. А самым интересным был ответ на вопрос, в чем смысл жизни (у Кончаловского герои выразительно молчат и усиленно думают. – К. Б.). Потому что ответа на него нет.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №39-2020 под заголовком «Кино для всех и не для всех».

Рубрика: Культура и ТВ

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