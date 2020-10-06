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05 октября, понедельник

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04 октября, воскресенье

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Андрей Кончаловский: Смысла жизни нет, и в этом огромная мудрость

Культура и ТВ
10:23, 06 октября 2020

Андрей Кончаловский: Смысла жизни нет, и в этом огромная мудрость
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Режиссёр Андрей Кончаловский, только что получивший приз Венецианского кинофестиваля за фильм «Дорогие товарищи!», на родном Московском фестивале представил свою документальную работу «Человек неунывающий».

Кончаловский задал людям из глубокой российской провинции – от Иркутской до Кировской области самые важные вопросы – от «Что такое свобода и демократия?» до «В чём смысл жизни?» Получился настоящий портрет России, без прикрас. Несмотря на скучный, на первый взгляд, формат картины (интервью с не выдающимися людьми), смотрится хорошо и затрагивает глубинные вещи, важные для понимания многого из того, что происходит сегодня с Россией – от политики до уровня жизни и образования. Титры Кончаловского со статистикой, касающейся российской нищеты, окончательно помогут богемной столичной публике спуститься с небес на землю. Вот уж воистину редкий режиссёр заберётся так далеко от Садового кольца. Впрочем, среди героев находились и руководители предприятий, и продвинутые программисты, решившие обустроить себе свою небольшую «кремниевую долину» где-то в глуши. 

Этот фильм, с одной стороны, продолжение «Почтальона Тряпицына», только этих «почтальонов» теперь у Кончаловского набралось с десяток. С другой, это и объяснение недавнего разворота Андрея Сергеевича в части общественных взглядов. Если уж откуда-то начинать путь к познанию тайны загадочной русской души, то, пожалуй, стоит начать с «Человека неунывающего».

Кончаловский приехал на Московский кинофестиваль, отвечал журналистам, как всегда, немного «на своей волне». «Собеседник» тоже задал режиссёру пару вопросов.

– Андрей Сергеевич, всё-таки для вас это продолжение «Белых ночей почтальона Тряпицына», как по форме, так и по смыслу?

– Как хотите. К каждой картине я готовлюсь столько, сколько вообще делаю кино. Вот к этой картине я готовился 60 лет. А к предыдущей – 59. Естественно, всё является продолжением одно другого. Но я признаюсь вам, что последние несколько лет, уже почти восемь лет, я для себя открываю очень много интересного в попытке понять загадку движущегося изображения. Вроде бы мы всё разгадали. Двадцать лет назад я знал, как снимать кино: тут обратная точка, тут панорама… И вдруг оказалось, что мы немножко забыли, что изображение тоже имеет тайну. И самое интересное – попытаться эту тайну разгадать хотя бы в какой-то степени. 

– Вас интересовали только ответы героев вашего фильма или вы сами для себя на каждый из этих вопросов отвечали?

– Конечно, прежде всего нужно себе ответить на эти вопросы. Да, мы не знали, каким будет ответ. А самым интересным был ответ на вопрос, в чём смысл жизни (у Кончаловского герои выразительно молчат и усиленно думают. – К.Б.). Потому что ответа нет. Скончавшийся позже человек из города Платонова (он умер от рака и знал про свою тяжёлую стадию болезни во время съёмок. – К.Б.) сказал: «Смысла нет». В этом есть огромная мудрость. Потому что когда ты это произносишь, это значит, что смысл есть в том, что его нет. 

Андрей Кончаловский также сказал, что не видит принципиальной разницы между документальным и художественным кино. О героях поведал, что отбирали их из 60 человек и что задумка состояла в том, чтобы люди имели какую-то опору в жизни, и что, конечно, без монтажа не обошлось, чтобы фильм не смотрелся скучным. Сам режиссёр тоже относит себя к людям неунывающим: «Видите, сижу здесь во время пандемии».

Теги: #Знаменитости #Кино #Кончаловский

Рубрика: Культура и ТВ

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