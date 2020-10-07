Режиссёр Андреасян высказался об обострении конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Кинорежиссёр Сарик Андреасян во время премьеры своего фильма «Гудбай Америка» в московском Доме кино высказался о ситуации с военными действиями между Арменией и Азербайджаном. Правда, его слова, сказанные для российской и для армянской аудитории, немного отличались.

Со сцены режиссёр сказал:

– Несколько слов о ситуации на границе непризнанной республики Нагорного Карабаха. Знаете, есть такая великая шутка о том, как встретились армянин, еврей, болгарин, азербайджанец, чеченец и все пили кофе, и такое возможно, если ты не мудак. Поэтому я бы хотел сказать, что мы за мир во всём мире, и мы хотим, чтобы победило добро.

Однако незадолго до выхода на сцену, давая в кулуарах интервью для армянской аудитории, Сарик сделал важную оговорку о методах достижения мира:

– Ни в коем случае не нужно отчаиваться, нужно идти вперёд, ничего не бояться. Мы против войны. Самое важное, что мы все за мир, и если для этого нужно воевать, то мы все на это готовы. Но самое важное – оставаться в мире и согласии со всем миром и никогда не нападать первыми.