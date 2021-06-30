В России больше 25 тысяч заболевших. Свердловская область с крестным ходом идет на рекорд

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве, в России за прошедшие сутки было выявлено 25 116 новых случаев коронавируса. При этом 21 437 человек были выписаны, а 787 умерли от болезни. Накануне было зафиксировано рекордное число летальных исходов болезни — 799 случаев.

На фоне вчерашней отмены QR-кодов в столице болезнь продолжает держаться на относительно низком уровне. Если месяц назад в день сообщали о 8-9 тысячах заразившихся, то сегодня их только 4 561. Одновременно уверенными темами растет число выздоровевших: 7 643 против порядка трех тысяч человек в сутки месяц назад и около 6 тысяч пару недель назад. Впрочем, если уровень смертности в Москве уже не рекордный, то остается на уровне значительно выше показателей второй волны: 102 человека стали жертвами ковида сегодня.

В Санкт-Петербурге статистика демонстрирует устойчивое состояние эпидемии: 1 957 человек заразились за сутки, 1 927 выздоровели, а 105 умерли.

Похожая картина и в Московской области, где выявлен 2 541 новый случай болезни за сутки — на уровне предыдущих дней. Выздоровели за день здесь 2 118 человек, а умерли всего 22 — в пять раз меньше, чем в Питере, где примерно такой же уровень заражения.

В Свердловской области, где накануне прошел многотысячный крестный ход, который местные власти запретили, зафиксирован новый рекорд по числу заражений — 492 новых случая в сутки. 451 человек выздоровел и 16 умерли.

В Республике Тува, где накануне ввели жесткий локдаун, 191 случай заражения в сутки, 44 выздоровевших и ни одного летального исхода. Впрочем, месяц назад в регионе фиксировали около 15 случаев коронавируса в сутки.