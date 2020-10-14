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В Туве объявили жесткий локдаун. Закрывают магазины, на улицу выходить нельзя

Тува объявила о введении радикальных мер по борьбе с ковидом. Там закрывают магазины и запрещают выходить на улицу

Фото: Global Look Press

Руководство Республики Тува заявил о введении радикальных мер по недопущению распространения коронавируса. В регионе вводится жесткий локдаун по аналогии с прошлогодними «нерабочими днями» весной: большинство заведений закрывают, по улицам ходить можно только в случае необходимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В Республике будет запрещено выходить на улицу за исключением походов на работу и обратно, а также по неотложным делам, пишет агентство. Детям младше 14 лет вовсе запретят выходить из дома без сопровождения взрослых.

В обязательном порядке закроют все непродовольственные магазины, бассейны, парки и заведения сферы услуг. Продолжат работать аптеки, салоны сотовой связи и магазины с товарами первой необходимости. Силовые органы ограничат доступ к популярным у жителей местах отдыха: озер и пляжей. Этим займутся полиция и Росгвардия.

Ранее в руководстве региона возмущались, что жители продолжают «игнорировать и нагло нарушать» введенные ограничения и грозили ввести карантин, если это не прекратится.

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