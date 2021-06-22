Еще двое москвичей попались на продаже поддельных сертификатов о вакцинации

50 незаполненных сертификатов о вакцинации от коронавируса было обнаружено при обыске в московском офисе. Там же были задержаны двое мужчин, подозреваемых в сбыте поддельных документов, пишет «МВД-медиа».

Для поимки предполагаемых преступников полицейские произвели контрольную закупку. Поддельный сертификат с оттиском печати и подписью врача одной из поликлиник силовикам передал курьер службы доставки. Он пояснил полиции, что документы ему передал мужчина возле бизнес-центра на Большой Тульской улице.

Сотрудники смогли выследить двух мужчин и добраться до их офиса. Они сами изготавливали сертификат и заполняли справки. В офисе кроме бланков были обнаружены 20 печатей медорганизаций.

Сейчас оба подозреваемых отпущены под подписку о невыезде.

Также профильное СМИ пишет, что в городе Зеленограде полицейские выявили факт сбыта поддельной справки о наличии антител к COVID-19.