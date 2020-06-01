4-5 тысяч за штуку: Троих человек в Москве задержали за торговлю сертификатами о вакцинации

Пресс-служба МВД сообщает, что в Москве задержаны трое человек, которые предоставляли заказчикам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Один из задержанных оказался курьером, второй – 19-летним посредником, а третий – изготовитель в возрасте 23 лет. Последний заполнял бланки, ставил на них штампы, и подписи.

По результатам задержания был проведен обыск в офисе на улице Электродной, откуда изъяли бланки и более 60 печатей с наименованиями вакцин и лечебных учреждений.

Уголовное дело возбуждено по статье о подделке документов, штампов и их обороте. Устанавливаются другие соучастники преступной схемы.