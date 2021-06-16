Темпы вакцинации в Москве выросли в 5 раз, а мигранты смогут привиться "Спутником Лайт"
Всего к концу недели в Москве ковид-пациентов будут обслуживать на более чем 40 тысячах коек, но и этого может не хватить
Согласно выдержкам из интервью вице мэра Москвы Анастасии Раковой (публикует оперштаб), чуть больше четверти жителей столицы имеют необходимый иммунитет для борьбы с индийским штаммом коронавируса.
Напомним, что в текущей волне пандемии именно этот штамм составляет 90% всех случаев заражения. Ранее эксперты заявляли, что пока не доказана его наибольшая летальность, но этот вирус более контагиозен (нужен в меньшем количестве, чтобы вызвать заболевание).
Всего же с момента возвращения антиковидных ограничений, по словам Раковой, темпы вакцинации увеличились в 4-5 раз.
Тех, кто перенес ковид более полугода назад, настоятельно просят вакцинироваться повторно.
Вместе с тем возможность сделать прививку с помощью вакцины «Спутник Лайт» (требуется один, а не два укола) получат иностранные граждане и мигранты.
Сейчас в Москве развернуто под коронавирус 20 тысяч коек. До конца недели будет введено еще 22,5 тысячи коек, но этого может не хватить, если темпы прироста заболевших останутся теми же.
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