Вчера, в 17:02

Темпы вакцинации в Москве выросли в 5 раз, а мигранты смогут привиться "Спутником Лайт"

Всего к концу недели в Москве ковид-пациентов будут обслуживать на более чем 40 тысячах коек, но и этого может не хватить

Фото: Global Look Press

Согласно выдержкам из интервью вице мэра Москвы Анастасии Раковой (публикует оперштаб), чуть больше четверти жителей столицы имеют необходимый иммунитет для борьбы с индийским штаммом коронавируса. 

Напомним, что в текущей волне пандемии именно этот штамм составляет 90% всех случаев заражения. Ранее эксперты заявляли, что пока не доказана его наибольшая летальность, но этот вирус более контагиозен (нужен в меньшем количестве, чтобы вызвать заболевание).

Всего же с момента возвращения антиковидных ограничений, по словам Раковой, темпы вакцинации увеличились в 4-5 раз.

Тех, кто перенес ковид более полугода назад, настоятельно просят вакцинироваться повторно.

Вместе с тем возможность сделать прививку с помощью вакцины «Спутник Лайт» (требуется один, а не два укола) получат иностранные граждане и мигранты.

Сейчас в Москве развернуто под коронавирус 20 тысяч коек. До конца недели будет введено еще 22,5 тысячи коек, но этого может не хватить, если темпы прироста заболевших останутся теми же.

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