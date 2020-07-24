Врач из "красной зоны" удивился высокой цене поддельного прививочного сертификата

Врач терапевт-пульмонолог Олег Абакумов из «красной зоны» коронавирусной больницы в Коммунарке в личном Instagram написал, что его знакомый потратил 6 тысяч рублей на поддельный прививочный сертификат.

«Странно, что страх перед российской вакциной достиг таких пределов, что средняя цена за липовый прививочный паспорт равна 3-5 тысячам рублей и выше. А сама прививка бесплатная, между прочим»

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Напомним, что ранее в Москве уже были задержаны трое мужчин, которые занимались сбытом поддельных сертификатов. Один из них, работавший курьером, признался, что занимался этим с апреля из-за недостатка средств.

Также недавно, по сообщению «Коммерсанта», в суд было передано дело гражданина Мордовии, который на дому в Москве изготовил более тысячи сертификатов о вакцинации и продавал их вместе с другими поддельными медсправками, необходимыми для лицензии на оружие, для получения водительских прав и для посещения бассейна.

Отмечается, что для оптовых покупателей преступник делал скидки. Выловить его удалось по указанию курьера «Яндекс.Доставки», который передавал документы. Он описал дом злоумышленника. После была проведена контрольная закупка.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил гражданам, что «лжесправка антител не вырабатывает» и призвал прижать торговцев поддельными документами. Но мнение, что государство провалило прививочную кампанию подтверждается действительностью. И Володин, видимо, со своими метафорами не авторитетен.

«Я прекрасно понимаю про уровень доверия политикам, но как врач бескомпромиссен, –пишет Абакумов в инстаблоге. – И ситуацию с покупкой поддельных паспортов считаю из ряда вон! Мало того, что так плохо как Россия вакцинируется только Африка, и мы с бешенной скоростью мчимся в объятия третьей волны. Так еще и хотим обмануть систему, прикупив себе бумажку со штампом. Только вот к ней не прилагаются новые легкие, сколько бы ты не заплатил»

Пульмонолог с огорчением отмечает, что в Израиле сняты почти все ограничения в связи с пандемией. Италия тоже возвращается к привычному ритму жизни, благодаря успешной прививочной кампании. Но в России «процветает бизнес по продаже филькиных грамот привившегося».