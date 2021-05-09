Лишь 46% пациентов с ВИЧ в РФ узнавали от врача, что на терапии они не передают вирус

Директор фонда «СПИД.центр» Сергей Абдурахманов направил в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко письмо с предложениями по улучшению взаимодействия между врачами и ВИЧ-положительными пациентами.

В частности, предлагается внедрить в клинические рекомендации Минздрава пункт о необходимости объяснять гражданам, что в случае эффективной терапии, которая приводит к неопределяемой нагрузке вируса в организме, они не могут передавать инфекцию своим сексуальным партнерам.

Свои предложения глава помогающей организации основывал на выводах международного исследования Positive Perspective 2. В них уточняется, что в среднем в мире лишь ⅔ пациентов обсуждают принцип «неопределяемый = непередаваемый» с докторами. В России же вовсе лишь 46% опрошенных людей, живущих с ВИЧ, слышали об этом принципе от медицинских работников.

«Это важно в контексте эпидемии: согласно исследованию, люди, узнавшие об ‍этом от медицинского работника, заметно чаще достигали неопределяемой нагрузки и сообщали об оптимальных показателях здоровья»

, — поясняет медицинский директор фонда «СПИД.центр» Антон Еремин в пресс-релизе организации.

В исследовании Positive Perspective 2 отмечается, что текущих условиях эпидемии ВИЧ для пациентов важна не только медицинская часть вопросов о сохранении здоровья, но и работа с улучшением качества жизни: психического здоровья и недопустимости стигматизации.

Выяснилось, что около 60% ВИЧ-положительных людей в мире вынуждены были маскировать свои лекарства, чтобы скрыть статус или избежать необходимости сообщать о нем. У 15% наблюдались расстройства сна, а у 20% ментальные проблемы.

Эксперты исследования настаивают, что работа медиков с пациентами должна проходить без предвзятого отношения, дискриминации и иных форм, подрывающих доверие к доктору.