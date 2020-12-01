75% людей с ВИЧ в России, наблюдающихся у врачей, получают терапию

За первые десять месяцев 2020 года в России было зарегистрировано почти 50 тысяч новых случаев обнаружения ВИЧ-инфекции у человека, что на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего за период с начала года в России было обследовано на предмет наличия антител к вирусу иммунодефицита 28,3 миллиона граждан. В 71% случаев вирус обнаруживался у граждан в возрасте 30-49 лет.

Если раньше для того, чтобы назначать пациенту антиретровирусную терапию, лечащий врач оценивал состояние иммунитета и назначал лекарства только при снижении показателей CD4-клеток, то теперь Россия постепенно переходит на мировой формат, когда заболевший начинает лечение сразу после подтверждения диагноза.

Напомним, что лечение АРВ-терапией на фоне ВИЧ не освобождает организм от вируса, но подавляет его репликацию. Фактически ВИЧ живет в организме, но не разрушает его.

Так, на сегодняшний день в России АРВ-терапию получают 75,5% пациентов с ВИЧ, наблюдающихся в СПИД-центрах.

Также Роспотребнадзор отмечает, что за последние десять лет в России снизилось число смертей от СПИДа на 39%.