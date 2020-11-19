В семи регионах пациенты с ВИЧ сообщили о том, что не могут сдать анализ крови

В семи регионах России ВИЧ-инфицированные жалуются на невозможность сделать необходимые исследования начиная с весны. Помимо этого, пациенты жалуются на нехватку дорогостоящих лекарств.

Как пишет «Коммерсантъ», об этом рассказала представитель общественного движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина.

По ее данным, наиболее критичная ситуация складывается в Алтайском крае, Петербурге, Дагестане, а также Брянской, Ленинградской, Новосибирской и Омской областях. Проблема связана с нехваткой тест-систем и загруженностью лабораторий, занятых проведением исследований на COVID-19.

Отмечается, что также поступают жалобы на дефицит дорогих медикаментов: этим летом Минздрав заявлял о закупке половины от запланированного объема.

Издание ссылается на портал «Перебои.ру», пользователи которого сообщают о том, что как пациенты они не смогли сделать тесты с момента постановки на учет – анализы берут лишь у беременных. Платные исследования проводятся в Москве.

В соответствии с рекомендациями Минздрава, новые пациенты с ВИЧ должны проходить исследования ежемесячно, при условии стабилизации состояния – раз в три месяца, затем – дважды в год.