Депутат предложил не депортировать мигрантов с ВИЧ, если они принимают терапию

Депутат Госдумы Федот Тумусов направил на рассмотрение законопроект меняющий обращение с иностранными гражданами, у которых обнаружен положительный ВИЧ-статус. Сейчас мигранты-носители вируса депортируются из России.

«При такой ситуации получается, что мигранты скрывают свое заболевание, они прячутся и, естественно, распространяют вирус», — объясняет суть законопроекта Федот Тумусов в комментарии «Таким делам».

Депутат предлагает обязать государство, из которого прибыл мигрант, оплачивать антиретровирусную терапию, чтобы человек мог продолжить работать и пребывать в РФ. По данным Федотова, страны, откуда чаще всего едут в Россию трудовые мигранты, готовы оплачивать такие расходы.

С 2015 года в России запрещено депортировать мигрантов в случае, если у них в стране есть близкие родственники. Также это требование не распространяется на граждан Армении, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана.

Федот Тумусов более года назад показывал в Госдуме фильм Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России.