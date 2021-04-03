Рассказавший о своем ВИЧ-статусе в интервью петербуржец стал жертвой нападения

Петербуржец Илья Бронский сообщил в личном твиттер-аккаунте, что на него совершили нападение. Он выложил в микроблоге фото с разбитым носом.

Ранее молодой человек дал интервью с открытым лицом для портала TJ, где рассказал о своем положительном ВИЧ-статусе и о том, как изменилась жизнь после постановки диагноза.

Материал вышел 24 марта, а в конце месяца в микроблог Ильи стали приходить сообщения с разных аккаунтов, в которых ему угрожают насилием, желают умереть, а также советуют «оглядываться».

Петербуржец направил обращение в виртуальную приёмную Министерства внутренних дел, хотя и не надеется, что сетевых агрессоров получится установить.

Сейчас Бронский намерен обращаться в полицию, чтобы найти реальных нападавших. В травмпункте ему зафиксировали перелом костей носа.