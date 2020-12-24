Очередная ВИЧ-сервисная организация получила статус иноагента

Фонд «Гуманитарное содействие» стал очередной ВИЧ-сервисной организацией, которой приписали статус иностранного агента. Такое решение принял Минюст, сообщает «Медвестник».

Организация с 2001 года оказывает социальную и медицинскую помощь наркопотребителям и ВИЧ-положительным пациентам.

Основанием для признания иноагентом стало то, что НКО существует в том числе на деньги Фонда Элтона Джона и Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

При этом в своих материалах «Гуманитарное действие» выступало за безрецептурный доступ к налоксону (используется при наркотической передозировке) и предлагало поправки в законодательство по профилактике ВИЧ. Эту работу в Минюсте признали вмешательством в политику.

Также НКО получало деньги от Фонда президентских грантов и ряда региональных и здравоохранительных грантов. В «Гуманитарном действии» отрицают причастность к политическому влиянию и отмечают, что участие российских спонсоров в деятельности фонда постепенно увеличивается. Они намерены оспорить решение Минюста.

Ранее иноагентом была признана ВИЧ-сервисная организация «Феникс Плюс», имеющая иностранное финансирование. Ее заклеймили за критику здравоохранительной политики в сфере профилактики ВИЧ среди мужчин, практикующих секс с мужчинами. Об этом писал Insider.

Также ранее депутат Оксана Пушкина возмутилась проверками в отношении фонда «СПИД.Центр» в Москве, хотя тот работает только с российскими финансовыми донорами. Там недоброжелатели оформили ложный донос о якобы оказании платных услуг в НКО.