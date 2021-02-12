70% ВИЧ-положительных женщин в Украине подвергались насилию

Украинская благотворительная организация «Позитивные женщины» провела социологическое исследование о насилии в отношении живущих с ВИЧ женщин в стране. Его результаты приводит портал «Утопия»*.

Согласно проведенному исследованию, среднестатистической ВИЧ-положительной женщине, подвергающейся насилию в Украине, 36-45 лет.

Чаще всего она замужем, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет среднее специальное образование, безработная, живет в бедности или на грани бедности.

58% этих женщин являются получателями программы снижения вреда и поддержки, которая работает в Украине для потребителей наркотиков.

Из числа опрошенных ВИЧ-положительных женщин 70% сообщали, что подвергались физическому насилию со стороны мужчин.

В этой выборке формы насилия были следующими:

56% - бил ладонью,

48% - бил кулаком или предметом,

48% - дергал за волосы,

22% - угрожал ножом или оружием,

81% - тряс или толкал,

35% - душил,

5% - наносил ожоги

2% - бил ногами

Треть респонденток отмечали, что абьюзеры оправдывали свое насилие тем, что женщины имеют положительный ВИЧ-статус.

92% опрошенных отмечали, что сталкивались с оскорблениями, а 86% угрожали нанести вред им или их близким.

Всего в опросе приняли участие 300 женщин.

* Портал «Утопия» работает на базе НКО «Насилию.нет», которая признана Минюстом организацией, исполняющей функции иностранного агента.