70% ВИЧ-положительных женщин в Украине подвергались насилию

Украинская благотворительная организация «Позитивные женщины» провела социологическое исследование о насилии в отношении живущих с ВИЧ женщин в стране. Его результаты приводит портал «Утопия»*.
Согласно проведенному исследованию, среднестатистической ВИЧ-положительной женщине, подвергающейся насилию в Украине, 36-45 лет.
Чаще всего она замужем, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, имеет среднее специальное образование, безработная, живет в бедности или на грани бедности.
58% этих женщин являются получателями программы снижения вреда и поддержки, которая работает в Украине для потребителей наркотиков.
Из числа опрошенных ВИЧ-положительных женщин 70% сообщали, что подвергались физическому насилию со стороны мужчин.
В этой выборке формы насилия были следующими:
- 56% - бил ладонью,
- 48% - бил кулаком или предметом,
- 48% - дергал за волосы,
- 22% - угрожал ножом или оружием,
- 81% - тряс или толкал,
- 35% - душил,
- 5% - наносил ожоги
- 2% - бил ногами
Треть респонденток отмечали, что абьюзеры оправдывали свое насилие тем, что женщины имеют положительный ВИЧ-статус.
92% опрошенных отмечали, что сталкивались с оскорблениями, а 86% угрожали нанести вред им или их близким.
Всего в опросе приняли участие 300 женщин.
* Портал «Утопия» работает на базе НКО «Насилию.нет», которая признана Минюстом организацией, исполняющей функции иностранного агента.