Елена Малышева сообщила о незаразности бессимптомных носителей коронавируса

Телеведущая Елена Малышева поделилась грандиозным открытием китайских ученых относительно COVID-19.

До сих пор считалось, что люди, зараженные коронавирусом и болеющие им в бессимптомной форме, так же опасны для окружающих, как и те, у кого наблюдаются температура, кашель, потеря обоняния и пр. Не было никаких оснований полагать, что бессимптомные больные не представляют угрозу для окружающих.

Однако, по мнению китайских ученых, чье последнее исследование обнародовала Елена Малышева, бессимптомные носители коронавируса могут оказаться гораздо безопаснее тех зараженных, у кого наблюдаются классические признаки этого заболевания.

В масштабных исследованиях поучаствовали 10 миллионов жителей Уханя. 300 человек являлись бессимптомными носителями нового коронавируса SARS-Cov-2.

– Ни у одного из бессимптомных носителей не было обнаружено жизнеспособных вирусов! Это позволяет предположить, что бессимптомные пациенты абсолютно не опасны для окружающих, – сообщила Елена Малышева.

Китайские ученые также изучили всех, кто находился в близком контакте с бессимптомными носителями: родственников, друзей, коллег – таких насчиталось 1174 человека.

У всех контактировавших взяли анализ на коронавирус, и результаты теста поразили даже китайских ученых: все 1174 оказались абсолютно здоровы, во всех случаях тест показал отрицательный результат.

– Бессимптомные носители коронавируса безопасны – это главный вывод гигантского исследования, – заявила Малышева. – Нам есть о чем подумать. Знание лишает нас страха и даёт уверенность в завтрашнем дне.

Напомним, что Малышева и раньше демонстрировала свое бесстрашие по отношению к коронавирусу, называв его «легкой инфекцией» и «чудом чудесным».