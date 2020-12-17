Елена Малышева сообщила о незаразности бессимптомных носителей коронавируса

Фото: Global Look Press

Потеря обоняния при коронавирусе: когда возвращаются запахи и как это ускорить
14-летний индийский пророк Абигья Ананд // фото: скриншот YouTube

Индийский мальчик-предсказатель: После 21 декабря начнутся голод и новые беды
Фото в статье: кадры из фильма "Диббук"

"Диббук": камерный хоррор об ошибках прошлого
Стоп-кадр: YouTube

Призрак Терешковой "обнуляет" региональные постройки
В центре внимания
Владимир Путин // Скриншот с трансляции 1tv.ru
Путин попросил не обижаться на его слова о реальных зарплатах
Спортшколу Авербуха переименовали в честь дочери Навки и Пескова
"Грязно-коричневая масса из легких, сердца, печени": патологоанатом описал влияние ковида на организм

Новости дня

17 декабря, четверг

[13:26]Шнуров спросил у Путина, как не материться и приютит ли Россия Трампа
[13:23]Эммануэль Макрон заразился коронавирусом
[13:07]Путин: К 2030 году Россия должна сократить число бедных с 13,5% до 6,5%
[12:46]Путин уверен, что политическая система открыта для новых партий
[12:06]Песков снял маску во время приветствия перед пресс-конференцией Путина
[11:47]Псковские депутаты требуют от Бастрыкина расследовать отравление Навального
[11:18]В Испании задержаны 23 человека, отмывавших деньги российской мафии
[10:07]В Чечне убиты двое мужчин, бросивших взрывное устройство в полицию
[09:39]В Питере волонтеры с полицией спасли десантника без ног от "нищенской мафии"
[08:58]Минприроды предлагает собрать всю информацию о мусоре в Сети
[08:00]Госрегулирование гречки и медаль для Памфиловой. Новости к утру 17 декабря

16 декабря, среда

[22:13]В Курске завели дело о причинении смерти по неосторожности 14 ковидным пациентам
[21:42]В Уфе присяжные попросили о снисходительном сроке для мужчины, убившего педофила
[21:02]Вынесены сроки большинству устроителей теракта в Charlie Hebdo в 2015 году
[20:11]Дело об убийстве новорожденного в Калининграде закончилось оправданием врачей
[19:27]Лишь 7% россиян не пользуются интернетом
[18:44]В Набережных Челнах от школ потребовали выявить фанатов Тесака и ФБК среди учеников
[17:51]США обвинили Россию в милитаризации космоса
[17:19]Гречка в России подешевеет из-за снижения отпускных цен и высокого урожая
[16:33]Прокуратура нашла угрозу безопасности страны в объявлении о продаже капусты
[15:54]Журналисты подали в суд на Кремль. Их отказались пустить на пресс-конференцию Путина
[15:41]Претендентам на гражданство РФ придется доказывать, что они ведут себя как россияне
[15:20]В Госдуме предлагают отправлять в колонию на 10 лет за блокирование дороги
[14:44]Уральское дело о "контрабанде" антидепрессанта суд перенаправил в Подмосковье
[14:25]Мишустин призвал не увлекаться регулированием цен, избегая падения производства
[13:49]Депутаты потребовали от главы ФСБ возбудить дело об отравлении Навального
[13:46]Бившая детей медсестра в Новосибирске приговорена к году исправительных работ
[13:26]Лавров высказался о расследовании Навального – виноват Запад, а обвинения смешные
[12:25]Семья главы разведки РФ пользуется яхтой и самолётом азербайджанского миллиардера
[11:45]"Какие-то глупости придумываете": Бабкина раскритиковала ограничения в театрах
[11:00]X5 продаст макароны и тушенку в убыток после слов Путина о макаронах по-флотски
[10:21]Цифровая перепись населения обойдется в 32 млрд. Обычная была бы вдвое дороже
[09:42]В Беларусь впервые с 2008 года назначен посол США. Штаты поддерживают Тихановскую
[09:07]Президент Бразилии отверг вакцинацию: "Моя жизнь в опасности? Это моя проблема"
[08:39]Тайное становится налоговым, в Питере закончились койки. Главное к 16 декабря

15 декабря, вторник

[22:08]В Нижнем Новгороде активист задержан на пикете в поддержку Навального
[21:34]В РФ выросло производство свинины и снизился выпуск авто
[21:15]Российско-таджикская певица Манижа стала послом доброй воли ООН по делам беженцев
[20:25]Волоколамский мусорный полигон закрыли досрочно
[19:30]"Плачу на техно" и "Покинула чат": в топ-10 хитов года вошли 7 песен на русском

Фото: depositphotos
Катись колбаской: Рецепт для проводов уходящего года
Фото: depositphotos
Рецепт: новогодний кекс с хмельными цукатами
Фото: depositphotos
Острая профилактика: Соус чили в домашних условиях
Фото: depositphotos
Во имя дружбы народов: рецепт пампушек
Как оздоровить воздушную атмосферу в доме в отопительный сезон?
Фото в статье: depositphotos
Курица с пихтой, отбивные из индейки и рождественская буженина: топ-3 блюда на Новый год
Фото: Global Look Press
Тульский каток и аномальные морозы в Челябинске: что обсудили в Сети
Фото: Global Look Press
Естественный отбор в Богородицке и вытрезвители в Саратове: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Грибные радости: Топ-3 зимних завтрака от Александра Бельковича
Фото в статье: depositphotos
Печеные овощи с фетой, картофельные шаньги и рулет с судаком: топ-3 зимних рецепта от шефа
sobesednik logo

Елена Малышева сообщила о незаразности бессимптомных носителей коронавируса

Здоровье и дом - Здоровье
10:30, 17 декабря 2020

Елена Малышева сообщила о незаразности бессимптомных носителей коронавируса
Елена Малышева//фото: Global Look Press
Елена Малышева//фото: Global Look Press

Телеведущая Елена Малышева поделилась грандиозным открытием китайских ученых относительно COVID-19.

До сих пор считалось, что люди, зараженные коронавирусом и болеющие им в бессимптомной форме, так же опасны для окружающих, как и те, у кого наблюдаются температура, кашель, потеря обоняния и пр. Не было никаких оснований полагать, что бессимптомные больные не представляют угрозу для окружающих.

Однако, по мнению китайских ученых, чье последнее исследование обнародовала Елена Малышева, бессимптомные носители коронавируса могут оказаться гораздо безопаснее тех зараженных, у кого наблюдаются классические признаки этого заболевания. 

В масштабных исследованиях поучаствовали 10 миллионов жителей Уханя. 300 человек являлись бессимптомными носителями нового коронавируса SARS-Cov-2.

– Ни у одного из бессимптомных носителей не было обнаружено жизнеспособных вирусов! Это позволяет предположить, что бессимптомные пациенты абсолютно не опасны для окружающих, – сообщила Елена Малышева.

Китайские ученые также изучили всех, кто находился в близком контакте с бессимптомными носителями: родственников, друзей, коллег – таких насчиталось 1174 человека.

У всех контактировавших взяли анализ на коронавирус, и результаты теста поразили даже китайских ученых: все 1174 оказались абсолютно здоровы, во всех случаях тест показал отрицательный результат.

– Бессимптомные носители коронавируса безопасны – это главный вывод гигантского исследования, – заявила Малышева. – Нам есть о чем подумать. Знание лишает нас страха и даёт уверенность в завтрашнем дне.

Напомним, что Малышева и раньше демонстрировала свое бесстрашие по отношению к коронавирусу, называв его «легкой инфекцией» и «чудом чудесным».

Тема: "Уханьский" коронавирус

Теги: #Знаменитости #Елена Малышева #новости звезд

Рубрика: Здоровье

Поделитесь статьей:

Елена Малышева//фото: Global Look Press

Здоровье

Елена Малышева сообщила о незаразности бессимптомных носителей коронавируса
Скриншот с видео на YouTube

Здоровье

В Курске завели дело о причинении смерти по неосторожности 14 ковидным пациентам
Нет изображения

Здоровье

Дело об убийстве новорожденного в Калининграде закончилось оправданием врачей
Политика
СМИ: председатель ЦБ Эльвира Набиуллина уйдет в отставку
Путин любит удивлять: Венедиктов рассказал, кто на самом деле станет преемником президента
Почувствуют все: Валерий Соловей озвучил пугающий прогноз на 2021 год
К поиску "отравителя" Навального подключилась налоговая служба
Общество
Навальный хуже Ленина: Васильева объяснила, почему оппозиционера нельзя допускать к власти
Плоды дурного воспитания?
"Достала самоизоляция!": Ахеджакова оценила карантин в Москве словом на букву Ж
"В тюрьме чудовищно тяжело": историк Соколов рассказал о первом годе за решеткой
Колумнисты
Нечаев Андрей

Нечаев
Андрей

Экономист

Принцип прост: малоимущим дают карточки, на которые государство направляет помощь. Люди расплачиваются этими деньгами за те продукты, которые можно купить по фиксированным ценам. У нас начинают считать – слишком много денег на это потребуется; а как определить – кто действительно нуждается, а кто нет... Это лукавство

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Данный законопроект уничтожает такие глупые препятствия, как запертая дверь или отсутствие соответствующего постановления. Девочка – подозреваемая! И да, родители девочки могут даже не дергаться насчет компенсации за выломанную дверь, покореженную мебель и прочие материальные убытки

Кушанашвили Отар

Кушанашвили
Отар

А со всеми остальными, не исключая Басту, Шнуров расправляется что Макиавелли: хихикая. Еще бы, он даже слово «катарсис» знает, а они все думают, что катарсис – это столица Катара. С другой стороны, с житейской, Баста денег заработал, пока все ноют

Культура и ТВ
Сухой закон и запись в паспорте: Шура и Лева открыли тайны группы "Би-2"
Звезда "Универа" Мария Кожевникова ушла из кино и сменила профессию
"Без Колтового уже не то": отзывы зрителей о "ДНК" с Анной Казючиц
Заменившая Колтового Анна Казючиц расплакалась на съемках "ДНК"
Шоу-бизнес
Пригожин сообщил об отсутствии Меладзе на новогодних "Голубых огоньках"
"Паркинсон погубил": Поргина рассказала о последних днях Гафта
Мадонна обзавидуется: сексуальная Долина затмила поп-королеву шикарной грудью
"В Москве тоска напала": Поргина укатила в турецкий отель премиум-класса

Здоровье
Елена Малышева сообщила о незаразности бессимптомных носителей коронавируса
Малярия лишает мозг человека притока кислорода
Ученые: COVID-19 в 5 раз более смертелен, чем обычный грипп
Надо ли вакцинироваться переболевшим, рассказал вирусолог
Туризм
Закрытая Россия: эксперт рассказал, запретят ли передвижения внутри страны
Названы цены на новогодний отдых в России в сезоне 2020-2021: куда лететь и сколько стоит
По итогам года закрытых границ Москва и Петербург взяли "туристические Оскары"
СМИ: Россия резко увеличит количество авиарейсов в Казахстан и откроет новые страны
Авто
Что своего у отечественных авто? Константин Бабкин – о задачах локализации
Автовладельцев обязали оформлять электронный ПТС: зачем он нужен и как получить
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Фото: Global Look Press; в статье: ТАСС, соцсети
"В" значит... Владимир? "Собеседник" нашел подмосковный дворец, связанный с президентом
Фото: Global Look Press
Невзоров: Люди не поверят словам власти об опасности ковида – она слишком много врала
Фото: Юрий Феклистов
Фото с историей. Ефремов с юности интересовался политикой
Елена Исинбаева // фото в статье: Global Look Press
"Если тренер пьет водку, ты тоже будешь": Исинбаева объяснила отказ от тренерства
Сергей Кириенко и Михаил Осеевский – папа, глава «Ростелекома» // фото в статье: Global Look Press, соцсети
"Ростелеком" распилили по-детски: как госкомпания стала кормушкой семьи и друзей Кириенко
Виталий Манский // фото: Андрей Струнин
Виталий Манский:
Есть в стране человек, который знает, куда в конечном счете идет Россия
Светлана Дружинина // фото в статье: АГН "Москва"
Светлана Дружинина:
Я прошла сложный путь отношения к Путину
Эдвард Станиславович – автор нескольких десятков книг // фото в статье: Андрей Струнин
Радзинский:
Сталин – огромное зло, но громадная фигура. А наша эпоха как-то сморщилась
Виктория Скрипаль // стоп-кадр: YouTube
Виктория Скрипаль:
По версии Навального, я последняя сволочь на этой земле
Ирина Антонова // фото в статье: Андрей Струнин
"Весь путь России после Сталина был неправильным":
Последнее интервью Ирины Антоновой
Портрет Ванги // Global Look Press
Тайна пяти двоек: обнародован пугающий прогноз ясновидящей Ванги на 22 декабря 2020 года
Лариса Долина // Фото: Андрей Струнин
Стилист Пугачевой назвал 65-летнюю Долину беременной
Стоп-кадр: YouTube
Отец Фриске разоблачил банду мошенников, лечивших его дочь, Заворотнюк, Задорнова и Гундареву
Фото: Instagram
Какие ножки: молодая пассия шеф-повара Ивлева в соблазнительном боди взорвала Сеть
Фото: Instagram
"Клеточная терапия творит чудеса": помолодевшая Надежда Бабкина заставила фанатов заподозрить "неладное"
#ВышеНеБыло: "Европа Плюс" вновь на высоте
AliExpress, Яндекс и Wildberries обсудят антикризисные стратегии в рамках бизнес-форума
Честь топ-менеджера "Газстройпрома" охраняют боты?
Фото: соцсети
"Лошемобиль": в Татарстане машины снова стали запрягать
Испания – солнечная страна, идеальная для чартера яхт
^