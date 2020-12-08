Елена Малышева ждет праздничного настроения от начала новогодних съемок

Телеведущая Елена Малышева сообщила жуналистам, что у неё нет новогоднего настроения. Об этом пишет NEWS.ru.

«Я думала, что появилось, но оказалось, что пока нет. Надеюсь, что появится 17 декабря, когда начнутся новогодние съёмки «Жить здорово!» и «Здоровья», — сказала Малышева.

Ведущая также отметила, что её съемочная команда имеет отличное здоровье.

По ее словам, всю вспышку на телевидении она и ее коллеги работали без масок. «И все здоровы, у нас тяжело никто не болел — у многих антитела. Поэтому мы смотрим на эту проблему с врачебной точки зрения: профессионально и спокойно», — отметила Малышева.