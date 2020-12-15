Надо ли вакцинироваться переболевшим, рассказал вирусолог

При каких условиях в России объявят карантин на Новый год и стоит ли делать прививку людям, уже перенесшим коронавирус, Sobesednik.ru объяснил известный вирусолог (мы не можем назвать его имя из-за запрета Минздрава, который не разрешает врачам без согласования комментировать эпидемию коронавируса в СМИ).

– Власти пообещали, что карантина на Новый год не будет. Но в Турции, например, уже объявили, что с 31 декабря 2020 года по 4 января 2021 года в стране введут комендантский час. Россияне тем более сомневаются в словах власти: у нас много чего обещают, а потом выходит все наоборот...

– Эх, я вирусолог, но не власть, которая вводит и отменяет всё, что считает нужным. Дело всё в том, что власть вводит или не вводит карантин, сообразуясь с ситуацией в городе или в регионе. А я не знаю, какая ситуация в той же Москве.

По последним данным, сейчас мы вроде бы выходим на плато. Похоже на это, спрошу я вас?

– Не особо. Мы же не знаем, как у нас делается статистика, это же покрыто мраком.

– А если это тайна, покрытая мраком, мы не знаем точно, введут карантин или нет.

Я так понимаю, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом все-таки могут усилить какие-то ограничительные меры.

Надо просто сидеть и ждать – улучшат нам власти ситуацию или, наоборот, её, так сказать, ухудшат. Вот и всё. И все прогнозы тут курам на смех.

– Ответ исчерпывающий, к сожалению. Ну а если отбросить скептицизм и взглянуть с точки зрения учёного?

– Если с моей точки зрения, то я считаю так: сейчас началась прививочная кампания, и дело пойдет на поправку. Я даже надеюсь, что где-то к лету это дело должно в достаточной степени разрешиться. Я не хочу сказать, что у нас не будет ни одного заражённого, но мы уже не будем гадать на кофейной гуще. У нас, безусловно, будет значительное уменьшение числа зараженных вирусом. Этому будет способствовать увеличение числа переболевших, увеличение числа привитых, увеличение числа бессимптомных – у них тоже формируется иммунитет в ответ на заражение.

И плюс к этому температура, скажем, мая будет тоже способствовать выздоровлению. Мы ведь и слово «грипп» летом забываем.

– То есть третьей волны эпидемии можно уже не бояться?

– Я не верю, что будет третья волна коронавируса. Именно потому, что к весне у нас уже будет приличное количество привитых людей. Надо меньше философствовать и прививаться как можно быстрее

– А если человек уже переболел коронавирусом, ему надо прививаться?

– Я сам переболел в марте – и я уже трижды привитой. Дважды от коронавируса и один раз от вируса гриппа. У меня антитела 1:3200 — могу поделиться.

– А вы «Спутником V» прививались?

– Ну а как вы думаете? Если я работаю в организации, которая разрабатывала вакцину, чем я буду прививаться? Американской вакциной, конечно.

– Шутки шутками, а я вот слышала от одного эксперта по радио, что для надежности неплохо бы привиться и российской вакциной «Спутник V», и американской Pfizer, и чьей-нибудь еще, если удастся достать.

– Передайте этому человеку, что он идиот. Этого нельзя делать, это насилует иммунную систему.