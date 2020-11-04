Роспотребнадзор нашел коронавирус на вещах лишь в 322 случаях из 220 тысяч

Роспотребнадзор провел большое антиковидное исследование, в ходе которого специалисты ведомства брали смывы с различных объектов окружающей среды и продуктов питания. Всего было изучено 220 тысяч образцов, однако коронавирус удалось обнаружить лишь в 0,15% случаев.

На продуктах питания образцов болезни выявлено не было вовсе, а в остальных случаях новую коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 нашли на 322 поверхностях. Все они расположены в медицинских учреждениях, а также в магазинах и в общественном транспорте.

Ведомство намерено продолжать исследование и в дальнейшем. В ряде регионов, в том числе в Москве кроме масочного действует также обязательный перчаточный режим, эффективность которого ставят под сомнение не только широкая общественность, но и специалисты Минздрава. Однако за его соблюдением этой меры, которую зачатую игнорируют, чаще всего никто не следит.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в России сообщается о рекордных показателях по заболеваемости и смертности от COVID-19. За последние сутки в стране выявили более 19 тысяч новых случаев.