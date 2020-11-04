В России новые максимумы по заболевшим и умершим. Больше тысячи в Питере

За последние сутки в России выявлено 19 768 новых случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении оперативного штраба. Это новый абсолютный антирекорд, предыдущий был 1 ноября — 18 665. Таким образом число заболевших стало выше более чем на тысячу человек.

Также новый рекорд зафиксирован в Санкт-Петербурге. Там впервые выявлено более тысячи новых случаев за день: болезнь подтвердили у 1 031 человек. Предыдущий максимум был накануне и составлял 944 человек, то есть за сутки рост составил порядка 10%.

В Москве число также рекордное, но только за осень. Весной в столице фиксировали более шести тысяч новых заболевших в сутки, а сейчас показатель лишь приближается к прежнему: за сутки коронавирус обнаружили у 5 826 человек.

При этом по стране за день выздоровели 15 567, а скончались 389 больных с ковидом. Показатель по смертности также максимальный за всё время.