Создан алгоритм для предсказания развития гестационного диабета

Израильские ученые разработали алгоритм для предсказания развития гестационного диабета, угрожающего беременным.

Исследователи из Weizmann Institute of Science в Израиле создали алгоритм, который, по их словам, способен предсказать повышенный риск развития гестационного диабета у женщин и даже еще до зачатия ребёнка. Для этого необходимо ответить всего на девять вопросов, которые помогут определить, угрожает ли в будущем женщине патологически высокий уровень сахара в крови, возникающий во время беременности.

Получение информации о повышенном риске гестационного диабета может быть использовано для его снижения с помощью изменений в образе жизни вроде физических нагрузок и диеты.

Гестационный диабет диагностируется с помощью теста на толерантность к глюкозе приблизительно в 4% беременностей. Обработав огромный объем информации по более чем двум тысячам параметров по каждой беременности, алгоритм выявил девять ключевых, которые являются достаточно существенными для аккуратного распознавания будущего риска гестационного диабета. К ним относятся возраст женщины, индекс массы тела, семейная история диабета, а также результаты анализов сахара в крови в ходе предыдущих беременностей, если они были.

Чтобы подтвердить способность этих девяти параметров предсказать риск гестационного диабета, ученые сопоставили полученные выводы с записями о здоровье более 140 тысяч беременных, которые не входили в изначальный анализ.

Исследование также показало несомненную пользу использования крупных баз данных и особенно электронных историй болезней для прогнозов в области персонализированной медицины.