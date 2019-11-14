Три четверти россиян не знают симптомов сахарного диабета и возможных осложнений

По данным опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» и советом при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, посвященному Всемирному дню борьбы с диабетом (отмечается 14 ноября), 49% россиян не могут назвать симптомов сахарного диабета, а 26% делают это неправильно, передает газета «КоммерсантЪ».

Назвать корректные симптомы смогла лишь четверть россиян, из них 29% выделили сильную жажду, 4% чрезмерный аппетит и 2% назвали учащенное и повышенное мочеиспускание. Многие ошибочно говорят о повышенной потребности в сладком как о симптоме. При этом в исследовании отмечается, что «треть респондентов (32%) знакомы с ним [сахарным диабетом]: либо у родственников, либо у них самих есть диабет».

С осложнениями болезни оказались не знакомы примерно такая же доля граждан: 48% признались, что не осведомлены о них, а 26% называют их некорректно. Гангрену с ампутацией конечностей выделили лишь 14%, проблемы со зрением и слепоту — 9%, смерть — 8%, сердечные заболевания, инфаркт — 6%, гипертонию, инсульт — 5%, трофические язвы, плохое заживление ран — 5%, кому — 5%, проблемы с почками — 3%.

16% россиян ни разу не делали анализа крови на сахар, а 50% не контролируют уровень сахара регулярно. «Практически никто регулярно не следит за уровнем сахара в крови», — пишут социологи.

По данным директора Института диабета эндокринологического научного центра Минздрава, заместителя главы центра Марины Шестаковой, на начало 2019 года почти у 3,1% населения или 4,58 миллиона человек диагностирован диабет первого типа, а у 4,24 миллиона человек — диабет второго типа. «Болезнь начинается тихо, исподволь, ничем себя не проявляя, но, когда проявится, бывают и тяжелые осложнения, что заставляет людей идти к врачу», — говорит Шестакова.