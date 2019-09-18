Следы диабета второго типа видны уже в восьмилетнем возрасте

Исследование показало, что ранние признаки диабета второго типа можно разглядеть у детей в возрасте 8 лет.

Хотя диабет второго типа — это болезнь взрослых людей, ранние признаки этого метаболического расстройства можно увидеть уже в восьмилетнем возрасте. Традиционно диагноз диабет второго типа ставится в среднем возрасте или даже позднее, поскольку его симптомы медленно проявляют себя на протяжении многих лет. И вот теперь ученые из Университета Бристоля в Великобритании обнаружили признаки взрослого диабета в крови совсем маленьких детей, то есть приблизительно за 50 лет до того, как его должны обнаружить.

Это не клиническое исследование, его участники не страдали от диабета, причём вряд ли кто-то из них впоследствии им заболеет. Однако его результаты свидетельствуют о возможных подходах к этой болезни и о том, как генетика информирует человека о риске диабета.

Авторы исследования брали анализы крови у молодых здоровых людей, не страдающих от диабета второго типа и других хронических болезней. Среди четырех тысяч человек, сдавших свою кровь, были и совсем маленькие дети. Авторы исследования сочетали генетику с подходом под названием метаболомика, которые измеряет мельчайшие молекулы в анализах крови для идентификации рисунков, уникальных для диабета второго типа.