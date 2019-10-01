Небольшое похудение позволяет погрузить диабет в спячку

Учёные доказали, что диабет второго типа можно перевести в состояние ремиссии даже с помощью небольшого похудения.

Некоторое время назад ученые доказали, что для перевода диабета второго типа в состояние длительной ремиссии, то есть для возвращения сахара в крови под контроль и для отказа от приема любых лекарств, человеку с недавно диагностированным диабетом нужно пойти на очень жесткие меры. К примеру, подвергать себя очень интенсивным физическим нагрузкам, а питание ограничить всего-навсего до 700 калорий в день на протяжении целых 6 недель. В этом случае вероятность временной победы над диабетом составляет целых 90%.

Естественно, что далеко не все люди готовы пойти на такие жертвы, и именно для них приятными покажутся итоги нового исследования американских ученых. Они доказали, что если диабетики в первые пять лет после установки диагноза теряют более 10% массы тела, то у них очень высока вероятность перевести болезнь в состоянии ремиссии.

Напомним, что в мире сегодня насчитывается около 450 жертв диабета второго типа, который чаще всего является следствием неправильного образа жизни и ожирения. Традиционно таким диабетикам настоятельно рекомендуют похудеть и заняться спортом, чтобы защитить себя от опасных осложнений, включая сердечно-сосудистые болезни и ампутации конечностей.