Ученые: гастрошунтирование может быть эффективно в возрасте до 12 лет

Гастрошунтирование можно проводить даже детям до 12 лет, как выяснили ученые из США.

Эксперты Американской академии педиатрии рекомендовали хирургам проводить бариатрические операции детям до 12 лет. Речь идет о хирургическом лечении запущенного ожирения, которое не поддается диетам и другим режимам. Эти операции считаются наиболее радикальным средством борьбы с чрезмерными объемами лишнего веса.

До последнего времени через подобные операции традиционно проходили взрослые люди. Тем не менее эксперты педиатрической отрасли США изучили результаты исследований, касающихся проведения гастрошунтирования подросткам и совсем маленьким детям. Установлено, что даже дети до 12 лет, имеющие морбидное ожирение, переносят бариатрические операции вполне хорошо и добиваются впечатляющих результатов. В течение как минимум нескольких лет они сохраняют стабильной массу тела после резкого похудения.

Детское ожирение может со временем трансформироваться во «взрослый» диабет и гипертонию, которые считаются расстройствами хроническими и неизлечимыми. Тем важнее вмешаться в ситуацию на самом раннем этапе и не дать ожирению произвести негативные и необратимые изменения в растущем организме.