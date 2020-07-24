Как улететь в отпуск за границу, и почему новости об открытии авиасообщения – ерунда

С началом лета желающих вылететь на отдых за границу прибавилось. 10 июня ленты новостей запестрели очередным списком стран, с которыми у России официально открылось регулярное авиасообщение: Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Sobesednik.Ru попытался разобраться, следует ли российским туристам ориентироваться на этот список.

Если коротко, то нет. Улететь можно в некоторые страны, с которыми регулярное сообщение по-прежнему не восстановлено. С другой стороны, есть целый ряд стран, о восстановлении сообщения с которыми сообщили, но на борт вас не посадят, если у вас нет ВНЖ этой страны или вы летите туда не с деловыми целями или к близким родственникам.

При этом билеты есть в свободной продаже практически по всем направлениями, и потерять большие деньги, а заодно испортить себе отпуск достаточно легко. Причём отчасти рискуют даже те, кто оформляет туры через туроператоров, потому что по многим направлениям они везут туристов теми же самыми рейсами.

Итак, каким должен быть алгоритм построения маршрута в разные (в первую очередь европейские) страны? Вся информация актуальна на 10 июня 2021 года.