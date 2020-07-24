Как улететь в отпуск за границу, и почему новости об открытии авиасообщения – ерунда

С началом лета желающих вылететь на отдых за границу прибавилось. 10 июня ленты новостей запестрели очередным списком стран, с которыми у России официально открылось регулярное авиасообщение: Австрия, Венгрия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко и Хорватия. Sobesednik.Ru попытался разобраться, следует ли российским туристам ориентироваться на этот список.
Если коротко, то нет. Улететь можно в некоторые страны, с которыми регулярное сообщение по-прежнему не восстановлено. С другой стороны, есть целый ряд стран, о восстановлении сообщения с которыми сообщили, но на борт вас не посадят, если у вас нет ВНЖ этой страны или вы летите туда не с деловыми целями или к близким родственникам.
При этом билеты есть в свободной продаже практически по всем направлениями, и потерять большие деньги, а заодно испортить себе отпуск достаточно легко. Причём отчасти рискуют даже те, кто оформляет туры через туроператоров, потому что по многим направлениям они везут туристов теми же самыми рейсами.
Итак, каким должен быть алгоритм построения маршрута в разные (в первую очередь европейские) страны? Вся информация актуальна на 10 июня 2021 года.
Открытость страны назначения
Нужно выяснить, открылась ли страна для въезда туристов из России? Это главный критерий. Одной из первых открылась Греция. Давно обкатана туристическая дорожка и в Хорватию, несмотря на то, что официально сообщение открылось только 10 июня. Сербия для туризма тоже открыта, но моря там нет. Черногория будет рада россиянам, но туда пока нет прямого авиасообщения.
Актуальная информация по въезду в разные страны обновляется на сайте Росавиации (опять же не нужно обращать внимание, что отсортирована она по принципу открытого или приостановленного авиасообщения).
Но оттуда можно почерпнуть не всю информацию: например, на сегодняшний день въезд в Турцию и Болгарию можно описать как «вилами по воде». Вполне вероятно, что вы доберётесь туда имеющимися рейсами и отдохнёте на пустых пляжах, где вас будут буквально носить на руках, но до сих пор чёткого и внятного ответа, что туристов туда пускают, нет.
Особенно это касается Турции. По данным известного вольного путешественника Сергея Винского, вас посадят только на официальные регулярные рейсы в Стамбул (см. п. 5), «остальные не для вас». Самые «вкусные» европейские страны – Франция, Испания, Италия, Германия, Португалия (несмотря на «открытое» с ней авиасообщение) – по-прежнему закрыты. Правда, есть несколько лазеек, чтобы попасть и туда, но это тем более ненадёжно. Итак, самое главное – убедиться, что выбранная вами страна готова вас впустить.
Визы
Ковид ковидом, но визы никто не отменял. Ряд стран возобновил выдачу туристических виз, но хаос везде царит довольно высокого уровня, и можно столкнуться с ситуацией, когда страна туристическую визу уже выдаёт, но туристов ещё не пускает.
Если у кого-то сохранились визы с доковидных времён, ими, естественно, можно пользоваться, в том числе в странах, которые не входят в шенгенскую зону, но признают шенгенские визы и визы друг друга (Хорватия, Болгария, Кипр). Из безвизовых самая интересная – Черногория, но туда придётся добираться через Белград или ещё более замысловатыми способами.
Дополнительные условия въезда
Тесты и вакцины. Все нюансы, связанные с мерами защиты от коронавируса, можно также прочитать на сайте Росавиации. Как правило, страны, желающие принять российских туристов, понимают, что если россиянин вакцинирован, то «Спутником V» и включают нашу вакцину в список годных для въезда, часто – без дополнительных тестов.
Важный нюанс: российские свидетельства о вакцинации выдаются только на русском языке, но на сайте Госуслуг можно сформировать и распечатать англоязычную версию вашего свидетельства о вакцинации с QR-кодом. Во многих странах этого будет вполне достаточно.
Для невакцинированных придётся делать пресловутый ПЦР. Бесплатно в районной поликлинике – не годится по той же причине: вам выдадут справку на русском языке, и, возможно (следует уточнить), у вас готовы будут принять её разве что в Болгарии. Тест следует сделать в коммерческой клинике, которая выдаёт справки на английском языке.
Стоит обратить внимание на срок (48 часов, 72 часа), в течение которого страна признает актуальность вашего теста. Рассчитать нужно таким образом, чтобы вы успели не только сдать мазок, но и получить документ и долететь до желаемого пункта назначения. В некоторых случаях тест можно сдать на месте, но это сопряжено с лишними и малоприятными процедурами в аэропорту.
В некоторых странах (например, в Греции) продают и признают экспресс-тесты, которые можно купить и сделать самостоятельно. Но на ряд направлений вас ещё в Москве не допустят к перелёту без теста. В общем, лучше сделать.
Заявка на пребывание
Многие страны требуют заранее, за несколько дней до вылета заполнить форму – своего рода декларацию о намерении въехать в страну. Иногда нужно дождаться ответа. Это делается в целях облегчения прохождения пограничного контроля, но на практике пограничники зачастую не интересуются наличием подобной формальности.
Для верности заполните, тем более что, например, Греция, вводя подобные меры, планировала подсчитывать и ограничивать количество туристов-иностранцев (теоретически вы можете просто не попасть в квоту). Ссылки можно посмотреть на сайте Росавиации и заодно – на всякий случай – на сайте авиакомпании, которой собираетесь лететь.
Статус рейса
Тут наконец мы подходим к пресловутым спискам стран, с которыми решено возобновить регулярное авиасообщение. К июню 2021 года сложилась практика «грузопассажирских» рейсов. Львиная доля бортов, вылетающих сейчас в Европу, имеет именно такой статус. Источники Sobesednik.Ru в Росавиации пояснили, что это фактически чартеры.
Таким образом авиакомпании, которые тоже хотят кушать (а туристы – отдыхать), обходят запрет на регулярное авиасооб щение. При соблюдении вышеуказанных условий «грузопассажирскими» бортами вполне можно улететь, хотя и есть вероятность, что не дадут разрешение, как и в случае с обычными чартерами. Но пока всё летает, и больших скандалов не было.
Если вы всё-таки решили перестраховаться и лететь исключительно «стерильным» официальным регулярным рейсом, то осуществить это будет непросто. Во-первых, летают они редко и только в один город (самый крупный или в столицу, и находится он, как правило, не на побережье): в Турцию – только в Стамбул 4 раза в неделю (два «Аэрофлот» SU2136 и два Turkish Airlines TK416), в Грецию – только в Афины дважды в неделю (скоро будет 4), в Хорватию – только в Загреб дважды в неделю. Отличить их в системах бронирования от «грузопассажирских» вам не удастся, они выделяются разве что высокой ценой, что вряд ли порадует туриста.
Дозвониться до колл-центра «Аэрофлота», чтобы уточнить информацию о возможности беспроблемного вылета тем или иным рейсом, практически нереально. До авиакомпании S7 дозвониться оказалось проще, но несколько операторов так и не смогли предоставить чёткую информацию о том, сажают ли туристов на конкретный борт по конкретному направлению или снимают с рейсов. Пресс-службы крупных авиакомпаний также не смогли оперативно предоставить Sobesednik.Ru информацию.
Лайфхак. Австрия
Исключением из правила «не пускать в Европу иностранцев, включая россиян» стала Австрия. Austrian Airlines готова довезти вас до Вены при условии, что вы подтвердите, что путешествуете транзитом. Таким образом через Вену можно попасть на ряд морских курортов в открытых странах (иногда это выходит дешевле).
И, более того, вас выпустят в город из аэропорта Вены при наличии билета на автобус в Словению, Хорватию или Сербию. Дорожка была обкатана ещё до 10 июня, когда с Австрией открылось официальное авиасообщение. В Австрию требуется шенгенская виза.
Теги: #туризм, #коронавирус
Рубрика: Туризм