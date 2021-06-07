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Ростуризм решил ужесточить контроль за авиаперелетами на закрытые курорты

Общество - Туризм
11:34, 07 июня 2021

Ростуризм решил ужесточить контроль за авиаперелетами на закрытые курорты
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Ростуризм и Росавиация предупредили туроператоров об отмене грузопассажирских рейсов, с помощью которых туристы могли попасть в страны с закрытым авиасообщением. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В рамках борьбы с нелегальными перевозками власти предупредили авиакомпании о возможном аннулировании у них допусков на выполнение грузопассажирских рейсов. В Ростуризме отметили, что ответственность перед клиентами в случае отмены таких рейсов будет полностью лежать на операторах. 

Ведомство также подчеркнуло, что перевозка туристов грузопассажирскими рейсами за границу возможна только при наличии решения оперштаба по борьбе c коронавирусом и разрешения властей иностранных государств.

Сейчас в список разрешенных для перелетов входят 43 страны. В их числе — Хорватия, Марокко, Греция, Египет (Каир), куда можно вылететь как грузопассажирским, так и обычным рейсом. По словам источника «Ъ» на туристическом рынке, из-за низкой частоты таких полетов цена на рейсы остается высокой, в Кипр и в Тунис туристы летают только грузопассажирскими рейсами, потому что этих направлений в списке штаба нет.

По сведениям издания, туры в Кипр стали активно продаваться в апреле, туда летали до трех тысяч россиян в день и сейчас там могут находиться порядка 42 тысяч туристов. 

В конце прошлой недели допуски для авиакомпаний на часть рейсов на Кипр уже аннулировались.

Как рассказали в Росавиации, сейчас в некоторые страны разрешены нерегулярные грузопассажирские рейсы, которые предназначены для перевозки определенных категорий граждан (иностранцев, или тех, чье перемещение связано с семьей, работой или лечением). Однако некоторые недобросовестные туроператоры пользуются этой лазейкой. При выявлении фактов продажи таких рейсов авиакомпаниям грозят ограничительные меры.

По словам главного редактора Avia.ru Романа Гусарова, предупреждение Росавиации вряд ли повлечет серьезные последствия, так как регулятор не прописал конкретные меры или санкции за подобные перевозки и авиакомпании, скорее всего продолжат перевозить туристов. 

Теги: #туризм

Рубрика: Туризм

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Фото: Global Look Press

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