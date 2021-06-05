"Кто так подставляет Путина?": Россияне раскритиковали президента за заявление об открытии границ

Ожидания ряда экспертов, предполагавших, что уже в апреле-мае российские власти «торжественно» объявят о полной победе над коронавирусом в России, очевидно, не оправдались. Впрочем, не оправдались, вероятнее всего, и ожидания самих властей, для которых окончание эпидемии в стране стало бы оптимальным подспорьем для старта предвыборной кампании с более высокими шансами на успех.

И вместо этой долгожданной победы федеральный центр преподнес россиянам совершенно другой «подарок», закрыв авиасообщение с Турцией и лишив огромное количество граждан отдыха на майские праздники, причем во многих случаях – уже оплаченного отдыха. Впрочем, в Кремле стараются держать удар и даже озвучивать положительные прогнозы. Причем, с благой вестью на публику вышел лично президент Владимир Путин, правда, глава государства не стал уточнять, на чем эта самая весть основана. Хотя звучит, конечно, обнадеживающе.

Во время встречи с главными редакторами международных информагентств на полях Петербургского Международного экономического форума Владимир Владимирович заявил, что после достижения 60% иммунизации россияне смогут свободнее выезжать за пределы страны. При этом президент добавил, что достижение этой цели возможно уже в сентябре.

– После этого мы сможем говорить о более широком доступе в Россию, а также о том, чтобы наши граждане тоже смогли свободно посещать другие страны, в том числе страны Европы, – говорит Путин на видеозаписи, опубликованной на официальном сайте Кремля.

А еще президент отметил, что было бы неплохо, чтобы регуляторы в странах Европы признали привитых российскими вакцинами людей, ничем не отличающимися от тех, кто привился с помощью иных препаратов, явно намекая на неторопливость Старого света в признании отечественных вакцин.

Как бы там ни было, но россияне на слова президента отреагировали довольно бурно, сразу же обратив внимание, что его утверждение о достижении показателя в 60% к сентябрю ничем не подтверждено. Более того, многие подчеркивают, что за 5 месяцев с момента начала кампании по массовой иммунизации в стране в общей сложности привилось 9-12% россиян, а теперь президент обещает достичь 60% всего за три месяца, да еще и летом.

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«Кто так подводит нашего президента, давая ему неверную информацию? На сегодня, за 5 месяцев этого года вакцинировано только 12% населения страны, а через 3 месяца будет 60%? Фантастика!»

«Нам этих 60% еще долго достигать».

«После 20 лет стабильности только у пятой части россиян есть загранпаспорт».

«Сейчас за поддержку Лукашенко нам тоже запретят в Европу летать. На турков царь обиделся, спасибо ему за сорванную поездку в конце мая с никакими Крымом и Сочи за бешеный ценник в качестве альтернативы, теперь вообще никуда летать не будем».

«Да я сразу говорила пандемия будет идти точно до выборов и границы будут держать, ему не нужны заезжие креслошататели, нулевой боится».

«Какая Европа, Володя? С зарплатой в 20 тысяч».

«Зачем нам Европа, мы не живем на даче Соловьева».

«На данный момент полностью привито 8.95% населения. Про какую осень и 60% идет речь? Про осень 2025?» – удивляются россияне в социальных сетях.