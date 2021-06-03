Египет откроют, когда умоемся Крымом: россияне устали из-за недоступности зарубежных курортов

Турцию так и не открыли 1 июня, Египет – тоже, хотя обещали, а ведь люди рвутся в отпуска, и не хотят на наше черноморское побережье.

Среднестатистический россиянин хочет, наконец, отдохнуть. И не наших курортах с огромными ценами, а в излюбленных Турции и Египте с их системой «Все включено». Но государство пока такой возможности не дает – Турцию не открыли 1 июня, хотя для этого были все предпосылки, а чартеры в Египет до сих запрещены, хотя ранее объявлялось об их возобновлении.

Вроде бы дело с этим движется, но уж как-то медленно.

«Мы очень надеемся, что чартерное авиасообщение с Египтом скоро восстановится, работа продолжается, остались последние штрихи, – рассказал замглавы МИЖ Михаил Богданов на форуме ПФЭФ-2021. – Сейчас остались некоторые детали, связанные в том числе с коронавирусными ограничениями.

А так, конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы в Шарм-аль-Шейх и Хургаду, ведь решение принято на самом высоком уровне. И для всех будет удобно, если прямые полеты возобновятся, причем не только из Москвы, но и из других российских городов».

Что касается Турции, то там, похоже, пока все беспросветно. Ростуризм после продления запрета на полеты в Турцию до 21 июня предложил несколько вариантов замены туров для туроператоров и путешественников, которые приобрели туры в эту страну.

«В сложившейся ситуации представляется допустимым и не противоречащим законодательству Российской Федерации о туристской деятельности для туристов и туроператоров рассмотреть следующие возможные решения: замена направления на другие (альтернативные) направления без изменения сроков запланированного отпуска; перенос сроков путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха) на удобные для туриста даты с сохранением денежных средств у туроператора; иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон, – говорится в пресс-релизе Ростуризма. – По договорам о реализации туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 года, в случаях, когда в связи с имеющимися ограничениями турист не смог или не сможет воспользоваться равнозначным туристским продуктом, полагаем, что последующее исполнение таких договоров должно осуществляться с учетом особенностей, установленных постановлением правительства Российской Федерации от 20 июля 2020 года №1073».

В Сети возмущений из-за этой ситуации хватает. Приводим самые интересные и корректные.

«Египет с Турцией, похоже, аккурат в октябре откроют, когда россияне Крымом и Краснодарским краем умоются с их сервисом и ценами», – возмущаемся дама в возрасте.

«Нет, я только за скорое открытие чартеров! Обожаю Египет! Красное море – класс!» –просит об ускорении процесса другая россиянка.

«Пир во время чумы! Для кого стараются?!» – звучит вопрос в обсуждении.

«Как для кого?! Для нас! Два года без отпуска – это уже перебор. А на наш юг ехать не хочется. Останешься и без штанов, и без нормального отдыха», – объясняют ему.

«Турцию закрыли, Египет не открыли, хотя обещали. Теперь понятно, почему Матвиенко призывала отдохнуть в России…» – возмущается директор предприятия.

«Да-да, вот только им по-прежнему никто не мешает порхать по миру, как птицы на своих личных самолетах. Хочешь Лазурный берег, хочешь Туманный Альбион… Достали!» –человек уже, похоже, на грани без отпуска.